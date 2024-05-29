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СМИ узнали, какое оружие поможет Украине выровнять ситуацию на фронте

В общей сложности Украина может получить до 85 истребителей F-16

сегодня, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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После озвученного и задекларированного намерения Бельгии общее количество истребителей F-16, которые Украина должна получить, начиная с этого лета, увеличилось до 85. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

СМИ узнали, какое оружие поможет Украине выровнять ситуацию на фронте

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Этого достаточно для обеспечения украинского учебного подразделения F-16 в Румынии, которое в настоящее время эксплуатирует 18 бывших голландских F-16, а также оснащения эквивалента четырех эскадрилий по 16 самолетов в каждой. Три дополнительных самолета предположительно будут в резерве, чтобы восполнить неизбежные боевые потери", — говорится в публикации.

Бригадный генерал ВСУ, командир Воздушного командования "Центр" Сергей Голубцов заявил, что даже 64 западных самолета могут достичь локального превосходства в воздухе, хотя и временно.

Военный подчеркнул, ему нужны четыре оперативные эскадрильи истребителей F-16, чтобы получить хоть какой-то шанс контролировать воздух на одном участке линии фронта.

"Прошло больше года интенсивной дипломатии между украинскими, норвежскими, голландскими, датскими и бельгийскими чиновниками, но Голубцов, наконец, получил свои четыре эскадрильи", — говорится в материале Forbes.

По словам генерала, самые важные цели F-16 будут в воздухе. Вооруженные ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120, истребители смогут "заставить противника полностью отказаться от ударов, которые он сейчас наносит по определенному району", заявил Голубцов. 

Авторы материала уточняют, что генерал имел в виду эскалацию российской кампании планирующих бомбардировок. С середины 2023 года истребители Су-30, Су-34 и Су-35 российских воздушных сил наносят удары по украинским позициям и городам, используя по 3000 бомб в месяц.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/05/28/the-ukrainian-air-force-wanted-four-squadrons-of-f-16s-its-finally-getting-them/?sh=6470bef87a36
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