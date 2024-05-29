СМИ узнали, какое оружие поможет Украине выровнять ситуацию на фронте

После озвученного и задекларированного намерения Бельгии общее количество истребителей F-16, которые Украина должна получить, начиная с этого лета, увеличилось до 85. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Этого достаточно для обеспечения украинского учебного подразделения F-16 в Румынии, которое в настоящее время эксплуатирует 18 бывших голландских F-16, а также оснащения эквивалента четырех эскадрилий по 16 самолетов в каждой. Три дополнительных самолета предположительно будут в резерве, чтобы восполнить неизбежные боевые потери", — говорится в публикации.

Бригадный генерал ВСУ, командир Воздушного командования "Центр" Сергей Голубцов заявил, что даже 64 западных самолета могут достичь локального превосходства в воздухе, хотя и временно.

Военный подчеркнул, ему нужны четыре оперативные эскадрильи истребителей F-16, чтобы получить хоть какой-то шанс контролировать воздух на одном участке линии фронта.

"Прошло больше года интенсивной дипломатии между украинскими, норвежскими, голландскими, датскими и бельгийскими чиновниками, но Голубцов, наконец, получил свои четыре эскадрильи", — говорится в материале Forbes.

По словам генерала, самые важные цели F-16 будут в воздухе. Вооруженные ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120, истребители смогут "заставить противника полностью отказаться от ударов, которые он сейчас наносит по определенному району", заявил Голубцов.

Авторы материала уточняют, что генерал имел в виду эскалацию российской кампании планирующих бомбардировок. С середины 2023 года истребители Су-30, Су-34 и Су-35 российских воздушных сил наносят удары по украинским позициям и городам, используя по 3000 бомб в месяц.

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