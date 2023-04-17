СМИ узнали, как соседние с Россией страны помогают Путину обходить санкции

Соседние с РФ страны покупают все больше немецких товаров и, что очень вероятно, обходя западные санкции, продают их Москве. Об этом говорится в материале Spiegel, пишет портал "Комментарии".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, в частности, об Армении, которая в течение двух лет в четыре раза увеличила свой экспорт в Россию примерно до 2,5 миллиардов долларов. Кроме традиционных фруктов и орехов, а также вина и коньяка торговой марки "Арарат" за последний год Армения начала экспортировать высокотехнологичные и промышленные товары всех видов.

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Журналисты обращают внимание, что в 2022 году Армения поставила российским клиентам электронного оборудования на 460 миллионов долларов. Продажи техники выросли с 14 млн долларов до 158 млн долларов. В декабре экспортные доходы немецких компаний от армянского бизнеса были на 287% выше среднего показателя за 2018-2020 годы.

Кроме Армении, Казахстан также начал покупать больше немецких товаров. Экспортные доходы немецких компаний выросли на 210% по сравнению со средним показателем за 2018-2020 годы. В Кыргызстане прирост составляет аж 1157%. Изменения в торговых потоках настолько масштабны, что аналитики Европейского банка реконструкции (ЕБРР) говорят о "Евразийском обходном пути".

Spiegel пишет, представители немецкого бизнеса отмечают, что торговый бум можно объяснить и другими факторами. В частности, до вторжения многие немецкие компании использовали Россию как центр сбыта, откуда товары доставляли в Ереван и Астану. Поскольку из-за санкций это уже невозможно, поставки осуществляются напрямую в эти страны. Также в Армении и Казахстане увеличивается количество потенциальных клиентов из-за большого количества мигрантов из России.

В то же время, как отмечает Spiegel, вряд ли эти причины могут объяснить такой был продаж немецких товаров в соседние с РФ страны.

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