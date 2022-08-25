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СМИ узнали, как Путин собрался спасать войну в Украине

Москва считает, что уже может заметить покачивание европейского единства

25 августа 2022, 15:30 comments2856
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле приняли решение на затягивание так называемой "спецоперации" не только потому, что стратегические цели, которые ставил Путин перед начало войны не достигнуты, но еще и потому что в Москве всерьез рассчитывают пошатнуть европейское единство, когда начнутся морозы и европейцы начнут ощущать дефицит российского газа. Вот тогда, надеется Путин, ЕС может более убедительно начать склонять Украину согласиться на переговоры с Россией на тех условиях, которые озвучит российский президент. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

СМИ узнали, как Путин собрался спасать войну в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ссылаясь на двух источников, которые знакомы с планами кремлёвской верхушки, издание отмечает, что это единственный путь к миру, который готовы рассмотреть в Москве, учитывая, что Киев не хочет разговаривать, пока российские войска не покинут захваченные территории. 

"У нас есть время, мы можем подождать", — сказал источник, близкий к российским властям.

В Кремле делают ставку на то, что европейцы не справятся с тяжелой зимой. К тому есть расчёт на то, что в Европе начнутся волнения – беспорядки, митинги, пикеты. Вот тогда, уверяют источники, ряд европейских лидеров примет решение, что нужно отказываться от поддержки Украины и ставить Киев перед фактом – что нужно идти на сделку.

Второй источник, близкий к Кремлю, проинформировал, что Путин и его окружение считают, что уже может начинаться пошатывание европейского единства, а значит этот процесс ускорится на фоне приближения зимы.

"Будет очень тяжело, если она (Ред. война) затянется на осень и зиму. Так что есть надежда, что они (Ред. украинцы) будут просить мира", — сказал источник.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-bets-winter-gas-chokehold-will-yield-ukraine-peace-his-terms-2022-08-24/
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