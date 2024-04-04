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СМИ узнали, как немцы помогают России реконструировать Мариуполь

По информации Tagesschau, немецкие компании активно помогают России реконструировать Мариуполь

сегодня, 08:15 comments1944
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Кравцев Сергей
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Немецкие компании принимают опосредованное участие в восстановлении "нового" Мариуполя. Российский город с россиянами, построенный от имени Кремля. По всему городу будут строиться площадки и многоквартирные дома. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau".

СМИ узнали, как немцы помогают России реконструировать Мариуполь

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Реконструкция оккупированного города "чрезвычайно важна". В годовых отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео есть доказательства того, что немецкие компании также играют важную роль в восстановлении Мариуполя", — говорится в сообщении.

В расследовании упоминается на роли дочерней компании Knauf, которая, по информации "Tagesschau", работает исключительно на российском рынке и обеспечивает проект стройматериалами по заказу Минобороны России. Кроме того, рассматривается участие фирмы из Мюнстерланда в Северном Рейне-Вестфалии WKB Systems в производстве оборудования для строительства ячеистого бетона, которое также используется в Мариуполе.

Отмечается, что основным акционером WKB Systems является бизнесмен Виктор Бударин. Компания снабжает свою продукцию его российской фирме. К тому же ни одна из этих компаний не находится под санкциями.

Стоит отметить, точное количество погибших мирных жителей во время штурма Мариуполя не установлено. По информации о погребении, количество может превышать 10 тысяч человек. Город был разрушен. В настоящее время российские СМИ активно освещают процесс восстановления и строительства в Мариуполе.

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Источник: https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/ukraine-mariupol-wiederaufbau-russland-100.html
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