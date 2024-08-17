СМИ узнали, как благодаря кадыровцам 100 военных РФ сдались в плен ВСУ

В Курской области РФ, где продолжает операция ВСУ, на этой неделе 100 российских солдат сдались в плен. Это произошло после того, как по ним при бегстве во время столкновения с большим подразделением армии нашей страны начали стрелять представители чеченских войск, которых принято называть кадыровцами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Sky News.

Военнопленные россияне. Фото: из открытых источников

Отмечается, что сбежать пытались солдаты 488-го российского стрелкового полка, которые в основном были срочниками, а кадыровцы открыли по ним огонь, чтобы остановить бегство, рассказал аналитик Sky News Майкл Кларк.

"Они (солдаты РФ, — Ред.) пошли в другую сторону, вернулись к врагу и сдались. Так сдалась целая рота молодых призывников, все 18-19-летние парни", — добавил эксперт.

По его словам, бои на российской территории очень фрагментарны, в них нет последовательности.

"Есть свидетельства того, что некоторые крупные украинские подразделения также попали в засаду", — поделился Кларк.

Читайте также на портале "Комментарии" — операция ВСУ в Курской области продолжается уже больше недели. При этом российские пропагандисты продолжают рассказывать, как важно защищать родную землю и что сейчас как никогда России нужно единение. При этом почему-то очередей в военкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не видно. О чем говорит реакция обычных россиян на происходящее в их стране? Может ли Путин использовать этот "прорыв" как повод объявить очередную волну мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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