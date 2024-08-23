СМИ узнали, что может заставить Россию забрать самолеты и ПВО подальше от фронта

Украина усилила атаки дронами по российским военным объектам, пока партнеры все еще не разрешают бить своим дальнобойным оружием вглубь России, и это может заставить Россию забрать самолеты и ПВО подальше от фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Авиация. Фото из открытых источников

Как отметил старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне, который изучает военно-воздушные силы и технологии, Джастин Бронк, хотя удары беспилотников причиняют боль России, ущерб пока не является стратегически значимым.

"Однако нынешний уровень ущерба, нанесенного авиабазам, является тем, с чем россияне не могут просто смириться в долгосрочной перспективе, поскольку со временем это станет серьезной проблемой для (военно-воздушных) сил", – сказал он.

Сообщается, что, атакуя авиабазы в глубине России, Украина может заставить Москву передислоцировать системы противовоздушной обороны подальше от прифронтовых районов, что сделает объекты вблизи линии фронта более уязвимыми к украинским ударам.

Бронк считает, что удары беспилотников могут также побудить Россию передислоцировать часть своих истребителей и штурмовиков на базы, значительно удаленные от Украины. По его словам, это уже уменьшило количество выпусков планерных бомб, поскольку российские самолеты вынуждены летать дальше на базы и с баз на фронт.

Авторы материала напоминают, что Украина и раньше сбивала российские самолеты, перевозившие планерные бомбы, но для этого приходилось рисковать дефицитными системами противовоздушной обороны, перемещая их ближе к линии фронта.

Увеличение количества и дальности атак украинских беспилотников становится все большей проблемой для России, считает старший научный сотрудник по вопросам военной авиации и космоса Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри.

По его словам, хотя украинские беспилотники не могут заменить ракеты дальнего радиуса действия, на использование которых Киев хочет получить разрешение, они заставляют Россию задуматься над тем, где она размещает свои самолеты и средства противовоздушной обороны.

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