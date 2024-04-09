СМИ узнали, что делает Кремль, чтобы остановить поток оружия в Украину

Как передает портал "Комментарии", издание The Washington Post получило доступ к документам разведки ЕС и узнало, что российские политтехнологи и интернет-тролли развернули кампанию по дискредитации Украины, чтобы остановить принятие помощи Киеву.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, речь идет о более чем сотне документов, датированных от мая 2022 года до августа 2023 года, из внутренней переписки людей, вовлеченных в кампанию по распространению дезинформации. Документы свидетельствуют, что Москва во Франции и Германии работает над тем, чтобы ослабить поддержку Киева и дестабилизировать ситуацию в самой Украине. Метаданные документов указывают на то, что они были написаны членами команды, работавшей на Илью Гамбашидзе, руководителя московской PR-компании Social Design Agency. В марте Соединенные Штаты наложили санкции на Гамбашидзе за его участие в "иностранной кампании по злонамеренному влиянию" по указанию Кремля.

Издание приводит пример задания, которое один из политтехнологов поручил работнику ботофермы: "Нужно написать комментарий, не более 200 символов от имени жителя пригорода большого города. Фиктивный американец не поддерживает военную помощь, которую США оказывают Украине, и считает, что деньги нужно тратить на защиту границ Америки, а не Украины, а политика Байдена ведет США к краху".

Другой нарратив предполагает обвинение украинского руководства в краже и продаже западного оружия. Еще один утверждает о том, что "американцы не готовы пожертвовать своим благосостоянием ради конфликта в Украине", а также, что более тесные отношения России с Китаем — это новая угроза, созданная действующей политикой США.

Боты распространяют также информацию о "росте бедности, рекордной инфляции, остановке экономического роста и риске потери работы для белых американцев". Одна из публикаций, к примеру, попыталась сравнить уровень количества бездомных в Америке и в России. Мол, Соединенные Штаты начинают все больше напоминать "страну третьего мира".

По информации WP, Кремль серьезно занялся подрывом американской поддержки Украины в январе 2023 года. Первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко созвал команду политтехнологов, которые уже работают над кампаниями ослабления поддержки Киева в Европе, и попросил их расширить свои усилия.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие шансы, что вскоре США утвердят пакет помощи Украине и утвердят ли вообще.



