СМИ указали на нюанс в штурмах россиян: почему плохие новости для Кремля

Страна-агрессор использует в войне против Украины слабо защищенный БТР-50 1950-х годов выпуска. 70-летний бронетранспортер – возможно, не самая плохая техника, которую российская армия отправляла в прямую атаку на украинские позиции, но она, пожалуй, самая старая. Хотя для российских войск безопаснее ездить на 70-летнем БТР-50 с 10-миллиметровой броней, чем, скажем, на китайском гольф-каре, которые уже неоднократно замечали на передовой, применение этих БТР является зловещим знаком для России на 28-м месяце ее войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

БТР-50. Фото: из открытых источников

"Без механизированных подразделений, полностью оснащенных надлежащими боевыми машинами, такими как танки, достичь быстрого и решительного прорыва обороны будет очень сложно. Это ограничение, скорее всего, приведет к более медленному и более ограниченному продвижению, что будет препятствовать общему продвижению российских войск", – объясняет аналитическая группа Frontelligence Insight.

За полгода россияне потеряли в бою по меньшей мере четыре БТР-50, что могут подтвердить аналитики Oryx. Один из них был подбит противотанковой ракетой Javelin во время атаки украинских позиций к западу от Новомихайловки.

"Линию фронта в этом районе удерживает 79-я десантно-штурмовая бригада украинской армии, а противотанковые ракетчики этой бригады известны своей кровожадностью. Опасно посылать против 79-й десантно-штурмовой бригады современный танк Т-72 с броней в сотни миллиметров; самоубийство – посылать БТР-50 с броней всего в 10 миллиметров", – отмечают авторы материала.

БТР-50 настолько старый, насколько может быть боевая машина, если она не приехала прямо из музея. И защищен он лишь чуть больше, чем гольф-кар.

"Когда украинская противотанковая ракетная команда замечает катящийся к ней БТР-50, это плохая новость не только для экипажа и людей, находящихся в нем. Это также плохая новость для всей российской армии", – отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — удары по РФ и войска НАТО в Украине: что дал понять Запад, с чем пока сложности.



