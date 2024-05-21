СМИ указали на нюанс в штурмах россиян: почему плохие новости для Кремля

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор использует в войне против Украины слабо защищенный БТР-50 1950-х годов выпуска. 70-летний бронетранспортер – возможно, не самая плохая техника, которую российская армия отправляла в прямую атаку на украинские позиции, но она, пожалуй, самая старая. Хотя для российских войск безопаснее ездить на 70-летнем БТР-50 с 10-миллиметровой броней, чем, скажем, на китайском гольф-каре, которые уже неоднократно замечали на передовой, применение этих БТР является зловещим знаком для России на 28-м месяце ее войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
БТР-50. Фото: из открытых источников
За полгода россияне потеряли в бою по меньшей мере четыре БТР-50, что могут подтвердить аналитики Oryx. Один из них был подбит противотанковой ракетой Javelin во время атаки украинских позиций к западу от Новомихайловки.
БТР-50 настолько старый, насколько может быть боевая машина, если она не приехала прямо из музея. И защищен он лишь чуть больше, чем гольф-кар.
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