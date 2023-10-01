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СМИ раскрыли проблемы украинских военных во время учений в странах НАТО

Французское издание выяснило, какие проблемы возникают во время учения украинских военных в странах НАТО.

сегодня, 12:35
Автор:
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Slava Kot
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Украинские военные, прошедшие обучение в странах НАТО, рассказывают, что полученные знания не имеют ничего общего с реальностью на поле боя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Monde.

СМИ раскрыли проблемы украинских военных во время учений в странах НАТО

Во время учеб в странах НАТО возникают проблемы. Фото из открытых источников

Вскоре после войны многие европейские страны предложили обучение, показывая украинцам, как работает современное западное оборудование. Однако не все работает так, как хотелось бы, и украинцы указывают на разные проблемы.


Le Monde пишет, что проблемы существуют на уровне перевода. Французское издание описывает ситуацию, когда инструктор НАТО рассказал, что прежде чем оказывать помощь пострадавшему, нужно сначала подумать о собственной безопасности. Однако эти слова украинским бойцам перевели по-другому, отметив, что если кто-то ранен, просто убейте его ради собственной безопасности.

Другой военный рассказал о единственном, что смог научиться в Германии. По его словам, это было лишь то, что во время поездки на склад с оружием он должен был сообщить заранее о встрече и указать вооружение, которое должен был взять. Украинский военный предлагает НАТО отправить своих людей на фронт, чтобы лучше увидеть ситуацию.

"Россия быстро учится и реагирует на новые ситуации. Как только мы развернули артиллерию, российские военные ответили мгновенной атакой", – рассказал солдат с позывным "Несквиком".

В интервью Le Monde украинские командиры заявили, что вернувшиеся из учений НАТО новобранцы получили лишь базовые знания и еще не пригодны для отправки на фронт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британия хочет отправить своих инструкторов НАТО в Украину для учения украинских военных.

Также "Комментарии" писали о российском политике Дмитрии Медведеве, который пригрозил убийствами британских солдат в Украине.



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Источник: https://www.lemonde.fr/
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Росія швидко вчиться? Навіть зеки? Тоді чому усе українське командування більше року вихвалялась що росіяни нічому не вчаться і воюють саперними лопатами і танками яким 70 років? Всю непереможність збудували на юдейський корумпованій брехні, а тепер винні ті, які нас підтримали в усьому. Тільки завдяки підтримки заходу ми ще існуємо, але корумповане та гниле всю провину зараз на них перекладає.


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