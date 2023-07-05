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СМИ публикуют фото из особняка Пригожина

Фото сделаны во время обысков, в рамках уголовного дела, возбужденного после попытки мятежа ЧВК против Путина, и, видимо, публикуются с согласия российских властей

5 июля 2023, 23:54
Автор:
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Константин Куликов
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СМИ публикуют кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина в Петербурге. Об этом сообщают "Комментарии".

СМИ публикуют фото из особняка Пригожина

Особняк главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина

В частности, у него в доме были найдены: арсенал оружия, поддельные паспорта, парики и золотые слитки.


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Кроме этого, дом главаря ЧВК "Вагнер" был оборудован собственной вертолётной площадкой, бассейном, сауной и тренажёрным залом. А рядом с отелем River Palace нашли микроавтобус Citroen с 6 миллиардами рублей наличными.

Также у Пригожина дома в рамке висит фотография с отрезанными головами. Шокирующую находку сделали во время обысков в его особняке. Тут же была огромная кувалда с надписью "на случай важных переговоров". Она стала одним из кровавых символов ЧВК, после внесудебной казни гражданина России Евгения Нужина, которому вагнеровцы за сдачу в плен ВСУ размозжили кувалдой голову.

Здесь же у Пригожина найдена своя комната для молитв.

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Напомним, что на протяжении многих лет ЧВК "Вагнер" защищал интересы путинской России в Африке (ЦАР, Мали, Судан), Ближнем Востоке (Сирия) и в Украине, где вагнеровцы воевали с 2014 года. В 2022 году они приняли участие в боях за Бахмут, потеряв в "бахмутской мясорубке", по словам Пригожина,  около 20 тысяч человек. Здесь они совершили ряд военных преступлений, в частности, им приписывают отрезание головы украинскому военнослужащему.

После мятежа Пригожина, который остановился в 200 километрах от Москвы и едва не сверг Путина, глава РФ заявил, что из госбюджета России на деятельность ЧВК "Вагнер" было потрачено 80 млрд рублей или около миллиарда долларов.

Тем временем, путинист Лепс заявил, что уже заплатил деньги за подбитый Leopard.

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