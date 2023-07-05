СМИ публикуют фото из особняка Пригожина

СМИ публикуют кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина в Петербурге. Об этом сообщают "Комментарии".

Особняк главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина

В частности, у него в доме были найдены: арсенал оружия, поддельные паспорта, парики и золотые слитки.

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Кроме этого, дом главаря ЧВК "Вагнер" был оборудован собственной вертолётной площадкой, бассейном, сауной и тренажёрным залом. А рядом с отелем River Palace нашли микроавтобус Citroen с 6 миллиардами рублей наличными.

Также у Пригожина дома в рамке висит фотография с отрезанными головами. Шокирующую находку сделали во время обысков в его особняке. Тут же была огромная кувалда с надписью "на случай важных переговоров". Она стала одним из кровавых символов ЧВК, после внесудебной казни гражданина России Евгения Нужина, которому вагнеровцы за сдачу в плен ВСУ размозжили кувалдой голову.

Здесь же у Пригожина найдена своя комната для молитв.

Напомним, что на протяжении многих лет ЧВК "Вагнер" защищал интересы путинской России в Африке (ЦАР, Мали, Судан), Ближнем Востоке (Сирия) и в Украине, где вагнеровцы воевали с 2014 года. В 2022 году они приняли участие в боях за Бахмут, потеряв в "бахмутской мясорубке", по словам Пригожина, около 20 тысяч человек. Здесь они совершили ряд военных преступлений, в частности, им приписывают отрезание головы украинскому военнослужащему.

После мятежа Пригожина, который остановился в 200 километрах от Москвы и едва не сверг Путина, глава РФ заявил, что из госбюджета России на деятельность ЧВК "Вагнер" было потрачено 80 млрд рублей или около миллиарда долларов.

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