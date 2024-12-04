СМИ пишут, что Украине придется заплатить за мир отказом от НАТО

Некоторые западные эксперты считают, что ради достижения мира Украине придется уступить стремление к вступлению в НАТО. Они отмечают, что географическое расположение страны не изменить, а Россия всегда будет оставаться соседом Украины и будет иметь к ней больший интерес, чем США. Такое мнение выразил политический директор аналитического центра Defense Priorities Бенджамин Фридман, о чем сообщает The Hill .

Вступление Украины в НАТО (фото из открытых источников)

"Украина все еще цепляется за идею вступления в НАТО. Вероятно, западным лидерам придется прямо сказать: 'Слушайте, этого не произойдет. Так что составляйте свои планы соответственно'. И тогда украинцы, возможно, начнут менять свою стратегию", — заявил Фридман.

Вдобавок к этому мнению аналитики вспоминают Кита Келлога, генерала-лейтенанта в отставке, который во времена президентства Дональда Трампа был назначен специальным представителем по Украине. Ранее он предложил заключить соглашение с Путиным, отмечая, что это отвечало бы интересам США.

"В интересах Америки было заключить соглашение с Путиным по присоединению Украины к НАТО еще до января 2022 года, когда было очевидно, что российское вторжение неизбежно", — заявлял Келлог.

Таким образом, по мнению экспертов, Украина, вероятно, должна удовлетвориться другими гарантиями безопасности, такими как двусторонние договоренности с отдельными европейскими странами.

Президент Украины Владимир Зеленский с самого начала войны в 2022 году выражал готовность бороться за возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым. Однако, по данным статьи, эти амбиции сузились из-за возникших за последние два года сложностей.

"С самого начала войны 2022 года Зеленский заявлял, что Украина будет бороться за возвращение всей своей территории, в том числе и Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. Мирный план Зеленского предусматривал полный возврат территорий, а план победы содержал пункты об оружии, необходимом для достижения этой цели. Но эти амбиции все больше сужались в течение последних двух лет после того, как Украине не удалось повторить успехи 2022 года, когда она отразила российские силы и вернула территории в Харькове и Херсоне... Даже неожиданное августовское вторжение Украины в российскую Курскую область не помешало продвижению Москвы на востоке", — говорится в материале.

Эта ситуация, по мнению западных аналитиков, заставляет Киев пересматривать стратегию полного вытеснения российских войск.

"Президент Украины Владимир Зеленский, долгое время занимавший достаточно жесткую позицию по условиям мира с РФ, сейчас сигнализирует о готовности к значительным уступкам в обмен на прекращение войны и гарантии от Запада. В частности, Зеленский хочет, чтобы Украину как можно скорее взяли в НАТО, и тогда он согласится оставить за Россией (по крайней мере на время) оккупированные ею территории. Однако эксперты сомневаются, что этот вариант возможен", — пишут авторы.

Эксперты указывают несколько причин такой невозможности.

"Прежде всего, против него выступает ряд стран в самом НАТО. Во-вторых, Путин провозгласил недопущение Украины в НАТО одной из главных задач своей захватнической войны. Поэтому он тоже вряд ли проглотит такой вариант. Новая администрация Трампа вряд ли пригласит Украину присоединиться к Альянсу, поскольку предложенный Трампом спецпредставитель по Украине Кит Келлог ранее сам обвинял администрацию Байдена в провоцировании Путина "старанием содействовать членству Украины в НАТО", — говорится в статье.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда заработает новый центр НАТО для помощи Украине