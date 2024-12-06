После войны в Украине линию фронта могут превратить в демилитаризованную зону, в которую будет необходимо ввести тысячи миротворцев. Об этом говорится в материале The Spectator.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Как отмечается, если не произойдет кардинальных изменений стратегического баланса, таких как вмешательство Китая или экономический крах России, Украина, вероятно, пойдет по пути, похожим на раздел Корейского полуострова. Авторы публикации подчеркивают, что российский президент Владимир Путин понес значительные потери, в том числе сотен тысяч солдат, поэтому ему необходим резервный план — компромисс, который мог бы быть подан в качестве победы.

В то же время, Украине также нужно прекратить потери на фронте, отмечают журналисты. Западу рекомендуется принять аналогичные меры, которые в свое время были предприняты для Южной Кореи. В статье отмечается важность усиления украинских границ, чтобы Россия не решилась на дальнейшую агрессию, а также необходимость обеспечения защиты стратегических рубежей, таких как Днепр.

В материале напоминается, что в Южной Корее до сих пор находятся около 30 тысяч американских солдат, и в будущем может потребоваться еще больше военных для поддержания стабильного мира. Европе, по оценкам журналистов, придется взять на себя подобные обязательства по Украине.

Впрочем, издание также предупреждает о возможности длительного "замороженного" конфликта, который может привести к непредсказуемым последствиям. В качестве примера приводится ситуация в Корее, где из-за разделения страны на северный и южный секторы язык и культура развились в двух разных направлениях. Подобные процессы, по мнению авторов, уже происходят и в Украине, что усложняет перспективы будущего воссоединения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан сказал, роль какой страны будет решающей в войне