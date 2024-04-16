СМИ пишут, что Байден стал союзником Путина: что происходит в войне Украины и РФ

На третий год войны в Украине Белый дом во главе с Джо Байденом оказался по одну сторону баррикад с Кремлем из-за украинских ударов по НПЗ в России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что уже несколько недель Россия проводит интенсивную кампанию воздушных ударов по украинской энергетике и безнаказанно бомбит украинские оборонительные позиции на фронте. Путин оправдывает удары по украинским электростанциям местью за украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. И это было бы лишь пустой болтовней, учитывая все предыдущие удары россиян по энергетике Украины, отмечает Bloomberg, если бы не одно обстоятельство.

"Необычно то, что США в этом вопросе на одной стороне с Путиным. Администрация Джо Байдена публично выступила против ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, очевидно опасаясь влияния на мировые цены на нефть", — отмечают журналисты.

Отмечается, что украинскому руководству трудно воспринимать такую позицию США, учитывая то, что Украина давно умоляет союзников о большей военной помощи, особенно в отношении систем противовоздушной обороны.

"Запад остается расколотым относительно того, насколько сильно следует давить на ядерную Россию, чтобы помочь Украине победить ", — пишет Bloomberg.

При этом журналисты отмечают, нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности, что, конечно же, на руку Путину и его режиму.

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