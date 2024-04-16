СМИ пишут, что Байден стал союзником Путина: что происходит в войне Украины и РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На третий год войны в Украине Белый дом во главе с Джо Байденом оказался по одну сторону баррикад с Кремлем из-за украинских ударов по НПЗ в России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Издание напоминает, что уже несколько недель Россия проводит интенсивную кампанию воздушных ударов по украинской энергетике и безнаказанно бомбит украинские оборонительные позиции на фронте. Путин оправдывает удары по украинским электростанциям местью за украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. И это было бы лишь пустой болтовней, учитывая все предыдущие удары россиян по энергетике Украины, отмечает Bloomberg, если бы не одно обстоятельство.
Отмечается, что украинскому руководству трудно воспринимать такую позицию США, учитывая то, что Украина давно умоляет союзников о большей военной помощи, особенно в отношении систем противовоздушной обороны.
При этом журналисты отмечают, нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности, что, конечно же, на руку Путину и его режиму.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что российские оккупанты, согласно прогнозам американских аналитиков, могут достичь "угрожающих успехов" в войне против Украины, республиканцы в Конгрессе продолжают игры вокруг помощи США для нашей страны. Новая идея спикера Палаты представителей Майка Джонсона – четыре отдельных законопроекта. В свою очередь, представители Белого дома считают, что лучшим решением будет принять тот законопроект, который еще в феврале поддержал Сенат. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии", что и почему происходит в США – и чего Украине ожидать в ближайшей перспективе.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!