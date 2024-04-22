СМИ объяснили, почему худшее ждет Украину после 2024 года

После 2024 года Украину ждет неопределенность. Среди основных причин – возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который выражал скептицизм относительно больших объемов помощи Украине и ставил под сомнение то, как быстро американская и европейская оборонная промышленность могут нарастить производство оружия. Такого же мнения придерживается часть Республиканской партии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Администрация Джо Байдена хочет начать поставки оружия и оборудования в Украину в течение нескольких дней после ожидаемого принятия закона о предоставлении помощи. Однако помощь поступит намного позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы. И, тем не менее, самое худшее может ожидать Украину не в 2024-м, а в 2025-м году, когда станет неясной картина с дальнейшей помощью Украине.

"Украина должна использовать 2024 год для восстановления своих сил для длительной войны. Цель Европы должна заключаться в том, чтобы быть в состоянии потенциально заполнить будущий пробел, оставленный Соединенными Штатами, если они не примут еще один дополнительный закон", – считает директор ЦРУ Уильям Бернс.

В то же время юрист-международник и старший научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса Джеффри Прайс отмечает, что в случае подписания пакета законов США может иметь мощный сигнальный эффект не только с точки зрения морального духа украинцев, но и для других союзников США, которые будут оказывать помощь.

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