СМИ объяснили, почему худшее ждет Украину после 2024 года

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Кравцев Сергей
После 2024 года Украину ждет неопределенность. Среди основных причин – возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который выражал скептицизм относительно больших объемов помощи Украине и ставил под сомнение то, как быстро американская и европейская оборонная промышленность могут нарастить производство оружия. Такого же мнения придерживается часть Республиканской партии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, Администрация Джо Байдена хочет начать поставки оружия и оборудования в Украину в течение нескольких дней после ожидаемого принятия закона о предоставлении помощи. Однако помощь поступит намного позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы. И, тем не менее, самое худшее может ожидать Украину не в 2024-м, а в 2025-м году, когда станет неясной картина с дальнейшей помощью Украине.
В то же время юрист-международник и старший научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса Джеффри Прайс отмечает, что в случае подписания пакета законов США может иметь мощный сигнальный эффект не только с точки зрения морального духа украинцев, но и для других союзников США, которые будут оказывать помощь.
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ufo
22 апреля 2024, 16:46
А я вот уже сомнееваюсь, что приход Трампа это так действительно так плохо, как все заявляют. С одной стороны он, конечно, непредсказуемый и может выкинуть любой фортель, а с другой - склонен к радикальным действиям, и ему вполне по силам прекратить все это безобразие быстро и качественно. Иначе война может продолжаться очень долго. Пока при власти два вовы, они без внешнего вмешательства будут бесконечно бодаться как бараны на узком мосту. их это устраивает, они оба таким образом стараются подольше оставаться у власти и нагрести побольше денег. Так будет пока не закончатся люди и ресурсы или пока кого-то из них народ не снесет к чертям собачьим (что вряд ли). И тут не надо быть гадалкой, чтобы понимать, что люди и ресурсы раньше закончатся у нас, хотя бы просто ввиду разницы в масштабах стран. Поэтому, чем быстрее кто-то вмешается и разгонит их по углам, тем лучше будет для всех. Я уже не раз говорил, что ни наболотное хуйло ни наше ничего решать не будут, договариваться будут США и Китай.
Ігор
22 апреля 2024, 12:29
Достатньо бути трохи спостережливим щоб зрозуміти що перед великим постачанням грошей і зброї передує велика ракетна атака. Обидва карлика працюють як спаринг-партнери. Тому, зараз буде тиша накопичення ракет, а з приходом Трампа, коли це постачання буде розпиляно, буде нова велика ракетна атака. Після відосиковий вереск Нюхача - неймовірний тиск на адміністрацію Трампа, от тоді і подивимось.