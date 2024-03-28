СМИ назвали три вида оружия, которые помогут достичь перелома в войне в Украине

Всего три вида оружия способны переломить ход войны в Украине. Прежде всего, украинским защитникам нужны артиллерийские снаряды. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Снаряды. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что в течение первых 18 месяцев полномасштабной войны России против Украины Штаты были основным поставщиком артиллерийских боеприпасов для украинских подразделений.

"В целом американцы пожертвовали около двух миллионов снарядов. Половина поступила прямо из американских запасов. Вторую половину Америка спокойно купила у Южной Кореи. Эти снаряды вместе с дополнительными боеприпасами из других источников позволяли украинскому оружию делать около 10 000 выстрелов в день в течение большей части первых 1,5 года войны. Этого было достаточно, чтобы сравняться с российскими батареями, когда россияне сожгли большую часть своих запасов боеприпасов в первые несколько недель войны", – говорится в материале.

При этом журналисты отмечают, что блокада одобрения нового финансирования со стороны Республиканской партии и дальнейшее сокращение количества боеприпасов, которые США поставляли Украине до конца прошлого года, уменьшили ежедневный запас снарядов для украинцев на две трети. Автор материала отмечает, что сейчас в США строят завод по изготовлению снарядов – его возводят в Техасе в дополнение к уже существующему предприятию в другом штате. Поэтому вскоре США смогут производить около 70 000 снарядов в месяц, что в шесть раз больше, чем в 2022 году.

Второй самой большой потребностью Украины называют батареи противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним. Их военные использовали, в частности, во время сбития 13 российских самолетов в течение двух недель.

СМИ пишет, еще одним видом оружия, в котором нуждается Украина, является бронетехника. Издание отметило, что 47-я механизированная бригада является основным оператором бронетехники американского производства, в частности танков М-1 Abrams и боевых машин М-2 Bradley, поэтому поставляя новую технику, США могли бы "спасти одну из лучших украинских бригад".

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