СМИ назвали главного подозреваемого в убийстве Пригожина

Генерал-майора российской разведки Андрея Аверьянова подозревают в смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "inews".

ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников

В материале говорится, что разведки Великобритании и Украины обсуждают Аверьянова в связи со сбитием самолета Пригожина. Ранее его связывали с инцидентом в Солсбери в 2018 году, когда были отравлены российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Отмечается, что разведчик возглавляет отдел 29155 ГРУ, проводящий операции за границей по приказу Путина. По данным "New York Times", это подразделение было связано с несколькими убийствами и кампаниями вмешательства за границей.

Отметим, уничтожение в среду, 23 августа, над Тверской областью (РФ) бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, в котором находились главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, серьезно всколыхнуло информационное пространство. Президент США Джо Байден заявил, что предполагал подобное развитие событий. Мол, после июньского мятежа вагнеровцев было понятно, что Путин это просто так не оставит. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также уверен, что крушение самолета произошло по приказу Путина. Этой же версии придерживаются аналитики Института изучения войны, предполагая, что таким образом российский диктатор надеется публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

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