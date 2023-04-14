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СМИ назвали элитные войска РФ, которые понесли ошеломляющие потери в Украине

Из-за потери элитных частей российская армия фактически осталась без фронтовой разведки с первых месяцев войны

сегодня, 14:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Из попавших в Сеть секретных документов Пентагона стало известно, что российские силы спецназначения понесли тяжелейшие потери еще в самом начале вторжения в Украину. Потребуются годы на их восстановление. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

СМИ назвали элитные войска РФ, которые понесли ошеломляющие потери в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

Согласно данным Пентагона, российское командование очень активно использовало силы спецназа в качестве передовых пехотных формирований, что привело к огромным потерям убитыми и ранеными.


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Издание отмечает, что обычно силам спецназа поручаются тайные рискованные миссии, например, попытку захватить в плен президента Украины Владимира Зеленского. Однако российское командование, стремясь сохранить наступательный импульс своих войск и скептически относясь к боевым возможностям обычной пехоты, использовало элитные силы в прямых пехотных боях.

"Быстрое истощение российских подразделений спецназа с самого начала изменило динамику войны, серьезно ограничив возможности Москвы использовать тайную тактику для поддержки обычных боевых операций", – пишет издание.

Аналитики Пентагона считают, что ошеломляющие потери, которые понесли эти подразделения, ограничат их эффективность и в других частях мира, где действуют российские силы.

Масштаб потерь российского спецназа иллюстрирует фото одного из документов Пентагона, на котором запечатлена база база 22-й отдельной бригады спецназа на юге России – до вторжения в Украину и в конце лета 2022 года после возвращения из Украины.

По оценкам официальных лиц США, после возвращения бригады домой у нее осталось менее половины тактических машин "Тигр".

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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/14/leaked-documents-russian-spetsnaz/
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