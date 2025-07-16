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Смеются или кусают локти: на Западе уже знают, как отреагирует Путин на новый ультиматум Трампа

Reuters пишет о том, что план Трамп для Украины не произвел должного впечатления на Кремль

16 июля 2025, 12:24
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Кравцев Сергей

Резкое ужесточение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Москвы в последние недели усилилось на фоне все более твердой уверенности в том, что Путин отказывается от переговоров. Вот только в Москве не сильно испугались очередных угроз Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Смеются или кусают локти: на Западе уже знают, как отреагирует Путин на новый ультиматум Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, один из чиновников сказал, что Трамп пришел к пониманию того, что амбиции Путина выходят за пределы Крыма и четырех восточных регионов Украины.

Вместе с журналисты пообщались с тремя российскими источниками, близкими к Кремлю. Они фактически в один голос заявили, что Владимир Путин не прекратит войну под давлением Запада и считает, что Россия, пережившая самые жесткие санкции, введенные Западом, сможет выдержать дальнейшие экономические трудности, включая угрозу Дональда Трампа в понедельник ввести американские пошлины на покупателей российской нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль фактически отверг требование президента США Дональда Трампа достичь соглашения о мире в Украине в течение 50 дней. Москва подчеркнула, что продолжит "достигать своих целей в войне", несмотря на международное давление и экономические санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – "жесткое" заявление Дональда Трампа по РФ: зрада или победа для Украины. Наш портал разбирался в просе, проанализировав мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – война в Украине: Трамп поставил Европу перед выбором, теперь отступать некуда.




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