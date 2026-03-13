Смертельный удар "Искандером" по пассажирскому автобусу: шокирующие детали преступления РФ

В пятницу, 13 марта, российские военные нанесли ракетный удар по рейсовому автобусу, курсировавшему по маршруту "Харьков – Большой Бурлук". Информацию подтвердил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич. Инцидент произошел на автодороге возле села Новая Александровка в Великобурлукском обществе.

Фото: из открытых источников

По оперативным данным, в результате обстрела сначала сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших гражданских лицах. Позже Харьковская прокуратура уточнила, что удар был нанесен ракетой типа "Искандер-М", а число погибших возросло до трех человек — водителя автобуса и двух пассажиров. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Представительница Харьковской областной администрации Анна Гонтарь уточнила, что госпитализировали трех женщин в возрасте 44, 53 и 59 лет и 70-летнего мужчину. Во всех зафиксированы ранения от взрывной волны. Всего в момент атаки в автобусе находились 15 человек. Кроме транспортного средства обстрел повредил шесть жилых домов поблизости.

По факту инцидента Купянская окружная прокуратура Харьковской области открыла досудебное расследование по статье о военном преступлении, повлекшем гибель людей. Власти подчеркивают, что атака была нацелена на гражданский транспорт, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Как уже писали "Комментарии", последние события на фронте и обстрелы гражданских свидетельствуют о том, что Россия продолжает активно готовиться к войне против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отмечая, что агрессор планирует вести боевые действия в течение весны и лета, сорвав любые попытки завершить конфликт мирным способом.