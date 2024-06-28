Смена формата "Рамштайн": Зеленский рассказал, действительно ли уже есть альтернатива

На сегодняшний день в НАТО не ждут появления никакой альтернативы формату "Рамштайн", известному как Контактная группа по вопросам обороны Украины с участием 50 стран под эгидой США. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В частности, у Зеленского спросили, чего хотят в НАТО на смену формата "Рамштайн" и стремится ли к этому Украина.

"Никто не ждет никакой альтернативы. Это будет дополнительный инструмент. То есть, "Рамштайн" будет работать. Это для нас важно. Более 50 стран. И там не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу в таком широком представительстве. А инструмент, который сегодня предлагают страны НАТО и генсек, и об этом мы с ним говорили — мне кажется, сегодня об этом рано говорить, но, мне кажется – это дополнительный мощный инструмент", — высказался глава украинского государства.

Украинский лидер отметил, что этот дополнительный инструмент предусматривает один механизм, и в частности, чтобы "деньги, которые выделяются теми или иными государствами для поддержки обороноспособности Украины, доходили в Украину".

"Посмотрим, какой будет результат, но мне кажется, это важно", — сообщил Владимир Зеленский.

Стоит отметить, в апреле, издание "Politico", ссылаясь на трех европейских и одного американского чиновника, сообщило, что страны Запада рассматривают возможность передачи контроля над Контактной группой по вопросам обороны Украины, которая известна как формат Рамштайн, в НАТО. Это произойдет, если на предстоящих президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

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