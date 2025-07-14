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Сложный период для Путина: в РФ на фронте начинаются проблемы

Роман Свитан объяснил, как Россия контролирует свой мобилизационный ресурс, и почему Путину придется пройти сложный этап, связанный с принудительной мобилизацией.

14 июля 2025, 23:15
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Лиля Воробьева

Россия старается сохранять контроль над собственными мобилизационными ресурсами. Об этом свидетельствует, в частности, повышение штрафов за несвоевременное уведомление местных военных комиссариатов об изменении места жительства. Об этом во время чата на "Главреде" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный лётчик-инструктор Роман Свитан.

Сложный период для Путина: в РФ на фронте начинаются проблемы

Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)

По мнению Свитана, контроль мобилизационного ресурса должен быть постоянным вопросом для любого государства, вне зависимости от ситуации в стране.

Он отметил, что президента России Владимира Путина ждет сложный период, поскольку уже сейчас наблюдаются негативные тенденции на фронте. В связи с уменьшением количества добровольцев в РФ запускаются процессы подготовки к принудительной мобилизации.

"Но это не значит, что у России уже есть готовность к этому или что уже поставлена такая задача. Это естественный процесс", — подытожил Свитан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ теперь по новому применяет "шахеды" . Ударные беспилотники типа Shahed, которые Россия массово применяет в войне против Украины, все чаще используются по новой тактике. Речь идет об одновременных массированных атаках по разным направлениям, создающим критическую нагрузку даже для самых современных систем противовоздушной обороны. Как отметил военный эксперт Сергей Безкрестнов ("Флэш") в эфире Radio NV, ни один город мира, включая столицы государств НАТО, не способен полноценно отразить такую волну атак.

Эксперт подчеркнул, что противник адаптирует тактику использования дронов, чтобы обходить украинскую мобильную оборону. По его словам, учитывая использование мобильных огневых групп, дроны стали заходить на высотах до 2-4 км. "Из таких высот попасть по цели из пулемета – очень сложно", – объяснил Бескрестнов. Также он отметил, что "шахеды" накапливаются вокруг города, а затем заходят одновременно по нескольким направлениям, прорывая оборону численностью.



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Источник: https://glavred.net/interview/u-putina-vperedi-problemnoe-vremya-on-ne-v-silah-dobitsya-pereloma-v-voyne-svitan-10679876.html?_gl=1*1tlh4os*_ga*MTAyMjc2OTM3MC4xNzUxNDU2MzMx*_ga_DJ92DWMFMY*czE3NTI1MDAxMzAkbzQyJGcxJHQxNzUyNTA2OTkyJGo2MCRsMCRoMA..*_ga_469S5C
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