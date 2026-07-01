Следующий массированный удар РФ будет совсем не похож на предыдущие: названа шокирующая особенность

Предупреждение мониторинговых ресурсов о возможном массированном ракетном ударе по Украине в ближайшие дни могут иметь основания. По мнению старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, Россия могла использовать последние недели для накопления ракетного вооружения, уменьшив интенсивность применения дронов и ракет. В то же время, недавние удары Сил обороны Украины по важным военным объектам РФ могли скорректировать планы противника.

Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул , что пока невозможно точно определить, какое количество ракет и беспилотников Россия способна применить во время возможной атаки. Именно поэтому украинцам следует внимательно следить за официальными сообщениями военного командования и Воздушных сил ВСУ.

"У мониторинговых каналов оно базируется на основе открытых источников по количеству вооруженных самолетов, носителей крылатых ракет и предположений о применении баллистических и квазибалистических ракет, которые базируются на предельном количестве использованных средств в предварительных обстрелах. Поэтому следует отметить, что такие расчеты — приблизительные и оценочные, но не означают, что Россия использует именно такое количество нападений", — пояснил Земляный.

Аналитик также указал на эффективность украинских ударов по военной инфраструктуре РФ. В частности, он упомянул поражение Центра космической связи "Дубна", которое, по его оценке, могло сказаться на возможностях российской армии по разведке, управлению и координации ракетных подразделений.

По словам эксперта, подобные удары способны влиять не только на организацию работы российских войск, но и на интенсивность и точность будущих атак. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы о масштабах возможного обстрела можно будет сделать только после появления официальной информации от украинских военных.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Германия планирует вынести на рассмотрение союзников по НАТО предложение по усилению финансовой поддержки Украины. Инициативу предстоит обсудить во время саммита Альянса, который состоится 7–8 июля в Анкаре. Как сообщает ntv, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны должны взять на себя дополнительные обязательства по помощи Киеву.