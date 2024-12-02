Следует ожидать отхода украинских сил: немецкий генерал сделал тревожный прогноз

Глава специального штаба по вопросам Украины в бундесвере генерал-майор Кристиан Фрейдинг прогнозирует уход украинских сил из Покровска в Донецкие области. По его словам, такой сценарий следует ожидать до конца 2024 года, или же в начале следующего года.

Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг. Фото из открытых источников

Кристиан Фрейдинг в интервью Nachgefragt заявил, что для Украины "особо критическая" ситуация на Покровском направлении. По его словам, "Покровск имеет большое значение для украинской битвы", ведь это транспортный узел снабжения украинских сил и теперь он может обстреливаться российской артиллерией.

Немецкий генерал прогнозирует, что вскоре Украина покинет Покровск.

"Я ожидаю, что Покровск придется покинуть в конце года или начале 2025 года", — считает Фрейдинг.

Генерал-майор указывает, что Россия атакует на этом направлении и использует людей и средства "почти немыслимо" для Запада. Однако Фрейдинг отмечает, что, несмотря на потери до двух тысяч солдат в сутки, Россия до сих пор способна компенсировать эти потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник запаса ВСУ и военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что Украина готовится к уходу из Курахово. Кроме того, по его словам, Россия продолжает наступление с планами захватить Покровск и двигаться к Краматорску. Майор запаса НГУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман прогнозирует возможность Украины покинуть Курскую область.

Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского, где он оценил возможность окончить войну в 2025 году.