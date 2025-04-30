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Сладкий план СБУ: в России шпион планировал отравить пилотов и генералов

Украинский шпион отравил виски и торт, присланный на выпускной военным летчикам РФ

30 апреля 2025, 18:04
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Ткачик Олеся

В России вынесли приговор 34-летнему Егору Семенову, которого обвиняют в попытке массового отравления военных летчиков. По версии следствия он действовал по заданию Службы безопасности Украины, пытаясь отравить более 70 человек — участников празднования в Краснодарском крае.

Сладкий план СБУ: в России шпион планировал отравить пилотов и генералов

Отравленный торт

Семенов, известный под агентурным позывным "Наемник 35", якобы должен получить 400 тысяч рублей за эту операцию. Он закупил 118 бутылок алкоголя, в том числе виски Jameson и дешевый бренди, а также огромный торт, который, по данным российских прокуроров, наколол мощным медицинским препаратом кордиамином. Это средство в больших дозах может вызвать судороги и остановку дыхания.

Смертельные "подарки" были отправлены курьером в ресторан "Царское охота", где собрались выпускники российской летной школы — действующие пилоты, генералы и члены их семей. В пакет была добавлена записка от имени "отсутствующего гостя".

Однако бдительные участники вечеринки заподозрили неладное из-за сильного медицинского запаха от торта и обратились в полицию. Лабораторные анализы подтвердили, что все продукты были намеренно отравлены.

Семенов был задержан через несколько часов, когда он пытался бежать в Египет, имея при себе билет в Москву.

Следствие установило, что Семенов родился в Украине, переехал в Россию в 2018 году, а в 2022-м получил российское гражданство. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он, по словам обвинения, сам обратился в СБУ с предложением сотрудничества.

Во время суда Семенов признал вину в госизмене и терроризме, однако заявил, что его шантажировали, угрожая расправой над матерью. Несмотря на это, российские силовики утверждают, что на допросах он говорил о "чистой радости" от самого мнения, что российские пилоты будут пробовать яд.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил Семенова к 27 годам тюрьмы: первые пять лет — в тюрьме строгого режима с принудительными работами, остальные — в колонии строгого режима. Еще год он проведет под административным наблюдением.

Прокуратура требовала пожизненного заключения и планирует оспорить приговор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ хочет совершить гуманитарный кризис в Запорожской области.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/ukrainian-spy-tried-poison-russian-35146181
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