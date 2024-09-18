Скоро пилоты дронов будут не нужны: военный "Мадяр" рассказал об изменениях на войне

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Slava Kot
Украинский военный и оператор дронов Роберт Бровди с позывным "Мадяр" считает, что вскоре война в Украине претерпит кардинальные изменения. По его словам, в ближайший год пилоты дронов могут оказаться ненужными.
Военные дроны. Фото из открытых источников
Во время встречи на конференции YES командир спецподразделения БПЛА "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказал, что в течение 6-8 месяцев война в Украине станет действительно беспилотной, а операторы дронов могут оказаться ненужными. "Мадяр" указывает, что искусственный интеллект будет основным инструментом ведения войны, а его дальнейшая эволюция приведет к расширению возможностей применения.
Роберт Бровди отмечает, что не следует относиться скептически к развитию искусственного интеллекта и его применению на войне. По словам военного, нужно своевременно инвестировать деньги в подобные технологии.
Также "Мадяр" указывает, что украинцы получают большой опыт в военных действиях, поэтому могут стать примером для других армий, где будут проводить учения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина создала план вытеснения российских беспилотников.
Также "Комментарии" писали о пяти прогнозах на войну в Украине до конца 2024 года.
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