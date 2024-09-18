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Скоро пилоты дронов будут не нужны: военный "Мадяр" рассказал об изменениях на войне

Украинский военный прогнозирует, что искусственный интеллект заменит операторов беспилотников на войне.

сегодня, 11:50
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Slava Kot

Украинский военный и оператор дронов Роберт Бровди с позывным "Мадяр" считает, что вскоре война в Украине претерпит кардинальные изменения. По его словам, в ближайший год пилоты дронов могут оказаться ненужными.

Скоро пилоты дронов будут не нужны: военный "Мадяр" рассказал об изменениях на войне

Военные дроны. Фото из открытых источников

Во время встречи на конференции YES командир спецподразделения БПЛА "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказал, что в течение 6-8 месяцев война в Украине станет действительно беспилотной, а операторы дронов могут оказаться ненужными. "Мадяр" указывает, что искусственный интеллект будет основным инструментом ведения войны, а его дальнейшая эволюция приведет к расширению возможностей применения.

"Через пол года пилоты уже не будут нужны. Понадобятся люди, которые просто поднимут дрон на метр над землей. А дальше дрон сам, в зависимости от своего развития, решит, что атаковать, как отличить "Жигули" от танка и точно не перепутает украинца с врагом", — прогнозирует военный.

Роберт Бровди отмечает, что не следует относиться скептически к развитию искусственного интеллекта и его применению на войне. По словам военного, нужно своевременно инвестировать деньги в подобные технологии.

Также "Мадяр" указывает, что украинцы получают большой опыт в военных действиях, поэтому могут стать примером для других армий, где будут проводить учения.

"Это станет элементом нашей практической благодарности за вашу помощь в нашей борьбе за нашу свободу, за нашу землю, за наши семьи", — сказал Мадяр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина создала план вытеснения российских беспилотников.

Также "Комментарии" писали о пяти прогнозах на войну в Украине до конца 2024 года.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=26AwrL4mL78&t=1961s&ab_channel=VictorPinchukFoundation
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