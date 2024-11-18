Сколько жизней Путин уже бросил в топку войны против Украины: в ВСУ обновили цифры

За сутки с 17 на 18 ноября, войско российских захватчиков потеряло в войне с Украиной 1560 солдат, 107 единиц автомобильной техники и 99 беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую обновленные данные Генштаба ВСУ.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили: личного состава — около 722 440 (+1560) человек ликвидировано; танков — 9365 (+15) ед; боевых бронированных машин — 19 059 (+38) ед; артиллерийских систем — 20 586 (+30) ед; РСЗО — 1252 ед; средства ПВО — 999 ед; самолетов — 369 ед; вертолетов — 329 ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 073 (+99) ед; крылатых ракет — 2753 (+112) ед; кораблей/катеров — 28 ед; подводных лодок — 1 ед; автомобильной техники и автоцистерн — 29 428 (+107) ед; специальной техники — 3655 (+2) ед.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России усугубляется проблема с дефицитом младших офицеров. В связи с этим на базе гражданских вузов в РФ создаются центры военной подготовки командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают РФ к очередным попыткам расширить объемы их подготовки", — заявили в ГУР.

Отмечается, что до конца 2024 года в России планируют запустить 33 новых центра военной подготовки в дополнение к почти сотне имеющихся.

Также издание "Комментарии" сообщало – темпы прироста погибших россиян в Украине в последние месяцы самые высокие с начала войны.

Журналистам BBC вместе с изданием "Медиазона" удалось установить имена 78 329 российских военных, погибших на войне в Украине.

Сообщается, что показатели осенних месяцев превышают прошлогодние в 1,6 раза и более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом.

По данным изданий, сейчас средний возраст ликвидированных россиян составляет 38 лет, в то время как в первые месяцы вторжения в Украину преимущественно погибали 21-летние.



