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Сколько зарабатывают военные на нуле. Кабмин принял решение о доплатах

Правительство приняло постановление о том, чтобы военным на нуле доплачивали за их работу 70 000 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

сегодня, 15:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кабинет министров утвердил назначение доплаты в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, осуществляющих боевые действия на передовой линии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сколько зарабатывают военные на нуле. Кабмин принял решение о доплатах

Война в Украине

По его словам, с целью реализации совместной инициативы Верховной Рады и правительства как раз и было принято решение об установлении доплаты в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, осуществляющих боевые задания на передовой линии.

Известно, что это единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко отметил, что находящиеся на передовой военные, кроме зарплаты в размере 20-25 тысяч гривен и боевых доплат в 100 тысяч гривен, также будут иметь право на дополнительную доплату в размере 70 тысяч гривен.

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал соответствующее постановление об увеличении доплат и призвал разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные были недовольны исключением из законопроекта мотивационного пакета. В частности, речь шла и о доплате в размере 70 000 гривен, а также установлении фиксированной платы за уничтоженную вражескую технику. Военные отметили, что дело даже не в деньгах, а в отношении государства к ним и того, что они делают для защиты страны. При этом они отмечали, что в случае отсутствия средств в бюджете, можно было бы, например, выдавать им земельные паи.




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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/7433
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