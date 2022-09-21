Сколько зарабатывают солдаты путинской армии воюющие в Украине

Информация о зарплатах и ​​премиях российских военных, участвующих в так называемой "спецоперации" в Украине, отличается. Суммы колеблются от нескольких десятков до нескольких сот тысяч рублей в месяц.

Сколько зарабатывают солдаты армии России воюя в Украине. Фото из открытых источников

По данным российских СМИ, военные имеют право на специальные надбавки за каждый день участия в наступлении, а также за получение или уничтожение отдельных видов оружия, которым пользуются ВСУ. Помимо информации о зарплатах в армии РФ, также есть сообщения о том, что многим солдатам не платят зарплату и они очень плохо снабжены элементарными вещами – одеждой, едой.

Какое материальное положение путинских бойцов сказать сложно, поскольку источники представляют разную информацию об их зарплатах. Также неизвестно, действительно ли они получают и месячную зарплату, и обещанные премии за дополнительные успехи на передовой, или это все только на бумаге.

По данным российских источников, зарплата солдата зависит от его звания и боевых успехов. Например, дневной оклад рядового солдата составляет 773 рубля, а лейтенанта – 1545 рублей. Кроме того, независимо от звания предусмотрены доплаты для военнослужащих, если они участвуют в активных наступательных действиях – 8 тыс. рублей в день и 50 тыс. рублей за каждый километр продвижения.

В общем обычный солдат может заработать в среднем около 128 тыс., а офицер – 216 тыс. рублей.

Однако это еще не все. Захватив или уничтожив пусковую установку HIMARS, русский военный может получить миллион рублей. За уничтожение самолета он получит 300 тыс., вертолет – 200 тыс., танк – 100 тыс.

Но действительно ли солдаты получают такие деньги? Министерство обороны Великобритании сомневается. В Twitter они пишут:

Скорее всего у руководства России возникли серьезные проблемы с невыплатой крупных боевых премий за войну в Украине.

В самом начале войны зарплата русских солдат была, вероятно, значительно ниже, чем сегодня. Украинская спецслужба сообщила в соцсетях, что они получали лишь 60 тыс. рублей в месяц.

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