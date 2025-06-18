Сколько времени уйдет на идентификацию переданных РФ тел украинских защитников: в МВД дали ответ

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Кравцев Сергей
Идентификация всех 6 тысяч тел погибших защитников Украины, которые были переданы российской стороной в последние недели, может занять не менее 13-14 месяцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.
Обмен телами погибших. Фото: из открытых источников
Клименко также обратил внимание, что это минимальное время, необходимое для полной идентификации. По его словам, все соответствующие службы — судебно-медицинская экспертиза, экспертные подразделения, следователи — работают в три смены, чтобы как можно быстрее выполнить эту работу.
Читайте также на портале "Комментарии" - возвращение тел погибших – одна из самых трудных, но крайне необходимых миссий. После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователями, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.
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