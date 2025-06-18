Сколько времени уйдет на идентификацию переданных РФ тел украинских защитников: в МВД дали ответ

Идентификация всех 6 тысяч тел погибших защитников Украины, которые были переданы российской стороной в последние недели, может занять не менее 13-14 месяцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Обмен телами погибших. Фото: из открытых источников

"Я могу лишь приблизительно оценить ситуацию, ведь анализ еще продолжается — в каком состоянии находятся останки и сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона. Но, по самым скромным предварительным оценкам наших специалистов, на идентификацию этих примерно 6 тысяч тел понадобится не менее 13-14 месяцев", — заявил министр внутренних дел.

Клименко также обратил внимание, что это минимальное время, необходимое для полной идентификации. По его словам, все соответствующие службы — судебно-медицинская экспертиза, экспертные подразделения, следователи — работают в три смены, чтобы как можно быстрее выполнить эту работу.

Читайте также на портале "Комментарии" - возвращение тел погибших – одна из самых трудных, но крайне необходимых миссий. После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователями, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Этот процесс и так сложный и длительный. А россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации. Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел – в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации", – отмечает министр.