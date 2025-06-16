Во время обмена тел Россия передала тела своих военных – министр МВД

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Недилько Ксения
Возвращение тел погибших – одна из самых трудных, но крайне необходимых миссий. После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователями, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Иллюстративное фото
Он сообщил, что во время последних репатриаций Украине передали и тела российских военных – смешанные с телами украинцев.
Министр отметил, что эксперты работают на грани возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не раз. Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов – время.
"Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно — именно это цель россии.
Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это – люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения", – подчеркнул Игорь Клименко.
Напомним, сегодня Россия завершила передачу тел погибших Украине. Сколько всего передано тел – читайте по ссылке .
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