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Кравцев Сергей
Российские войска продолжают нести огромные потери на фронте, пытаясь получить минимальные территориальные преимущества в Украине. При нынешних темпах продвижения, чтобы полностью оккупировать страну, россиянам понадобятся десятки лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики отметили, что Россия понесет колоссальные потери на фронте ради минимальных территориальных достижений.
В то же время сообщается, что при нынешнем темпе наступления российским войскам понадобится время до февраля 2028 года, чтобы захватить остальные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия внесла в свою конституцию.
Кроме того, по данным аналитиков, с 1 мая этого года Россия могла потерять около 31 тысячи убитыми и ранеными, а с июля 2024 года российские войска получали лишь около 0,038 квадратного километра территории на каждого убитого солдата.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия использует дипломатические контакты с Соединенными Штатами, чтобы уменьшить фокус Вашингтона на войне в Украине и навязать повестку дня, ориентированную на восстановление двусторонних отношений. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).