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Сколько времени России нужно, чтобы захватить Украину: на Западе дали прогноз

В ISW обратили внимание, что темпы продвижения России 15,8 квадратного км в день являются чрезвычайно высокими по сравнению с темпами продвижения России зимой 2024 - 2025 годов и весной 2025 года

11 июля 2025, 10:25
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Кравцев Сергей

Российские войска продолжают нести огромные потери на фронте, пытаясь получить минимальные территориальные преимущества в Украине. При нынешних темпах продвижения, чтобы полностью оккупировать страну, россиянам понадобятся десятки лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сколько времени России нужно, чтобы захватить Украину: на Западе дали прогноз

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что Россия понесет колоссальные потери на фронте ради минимальных территориальных достижений.

"России понадобится около 89 лет, чтобы захватить всю Украину при ее нынешних относительно ускоренных темпах продвижения, которые колебались в течение войны и вряд ли будут оставаться постоянными", — цитируют эксперты статью The Economist.

В то же время сообщается, что при нынешнем темпе наступления российским войскам понадобится время до февраля 2028 года, чтобы захватить остальные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия внесла в свою конституцию.

"Темпы продвижения России 15,8 квадратного километра в день являются чрезвычайно высокими по сравнению с темпами продвижения России зимой 2024 — 2025 годов и весной 2025 года, и вряд ли будут оставаться постоянными", — отметили специалисты.

Кроме того, по данным аналитиков, с 1 мая этого года Россия могла потерять около 31 тысячи убитыми и ранеными, а с июля 2024 года российские войска получали лишь около 0,038 квадратного километра территории на каждого убитого солдата.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать уничтожать личный состав в текущих летних наступательных операциях, направленных на захват остальных Луганской и Донецкой областей и продвижение в Днепропетровскую и Сумскую области", — подытожили в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия использует дипломатические контакты с Соединенными Штатами, чтобы уменьшить фокус Вашингтона на войне в Украине и навязать повестку дня, ориентированную на восстановление двусторонних отношений. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-10-2025
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