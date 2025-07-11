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Украине грозит новая опасность: на Западе предупредили о коварном замысле Путина

В отчете российского МИД о встрече Лаврова с Рубио ударение сделали на обсуждении американо-российских тем, не связанных с войной в Украине

11 июля 2025, 09:10
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Клименко Елена
Россия использует дипломатические контакты с Соединенными Штатами, чтобы уменьшить фокус Вашингтона на войне в Украине и навязать повестку дня, ориентированную на восстановление двусторонних отношений. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно сообщению российского МИД о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио, основное внимание было уделено вопросам, не связанным с российско-украинской войной. Речь шла о дипломатических миссиях, экономическом сотрудничестве, гуманитарных вопросах и возможном восстановлении прямого авиасообщения между странами.

Как отмечает ISW, Кремль может намеренно продвигать нарратив о якобы "стабилизации" или прогрессе в американо-российских отношениях, чтобы получить уступки в контексте войны в Украине. Российский замминистра Сергей Рябков публично отрицает замедление развития двусторонних отношений.

Ранее аналитики ISW указывали, что Москва пытается использовать темы контроля за вооружениями, ядерные переговоры с Ираном и инициативы на Ближнем Востоке как инструменты влияния на позицию США по войне. В частности, Путин стремится выглядеть эффективным посредником в глазах Дональда Трампа.

В ISW заключают: Кремль, вероятно, пытается стимулировать Вашингтон к уменьшению поддержки Украины в обмен на развитие экономического и дипломатического сотрудничества.

Как уже писали "Комментарии", ночная массированная атака российских беспилотников на Киев 10 июля стала ярким свидетельством смены тактики воздушных ударов РФ, ведь попытки договориться о прекращении огня практически зашли в тупик, сообщает CNN.

Украине грозит новая опасность: на Западе предупредили о коварном замысле Путина

Фото: из открытых источников



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-10-2025
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