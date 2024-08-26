Сколько времени понадобится РФ на вытеснение ВСУ из Курщины: какие преимущества может получить Украина

Курская операция продолжается, и все меньше доводов, что россиянам удастся вытеснить ВСУ со своей территории в ближайшее время. Сколько времени понадобится россиянам на вытеснение ВСУ из Курской области? Какие преимущества может предоставить Курская операция на переговорах с РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

ВСУ свели на нет возможности флангового удара вооруженных сил РФ

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире канала FREEДOM заявил, что для того, чтобы вытеснить из Курской области украинские войска, россиянам понадобится минимум полгода и не менее 15-20 бригад.

"Если брать за основу сообщения британской и других разведок, количество украинских бригад, задействованных в наступательной операции – шесть. Я уже говорил, что согласно воинским уставам, наступающая сторона должна иметь преимущество 1 к 3 по отношению к стороне, которая находится в активной обороне. Соответственно, российской стороне придется бросить в наступление от 18 до 19 бригад. Что касается временного периода, сама российская сторона признает тот факт, что для решения данного вопроса потребуется как минимум полгода, а более реалистический сценарий — год", – отметил эксперт.

По его словам, хотя Путин и приказал вытеснить ВСУ с занимаемых территорий, не снимая войск с фронта в Украине, часть сил врага таки была передислоцирована в Курскую область. В частности, речь идет о 810-й бригаде морской пехоты РФ, место постоянной дислокации которой – оккупированный Севастополь.

"Это бригада, которая имеет реальный боевой опыт. По последним данным, именно ее сняли с Покровского направления и перебросили в Курскую область, где она несет серьезные потери в результате успешных действий ВСУ. Кроме того, после уничтожения трех мостов и понтонной переправы в Курской области, в настоящий момент создается угроза оперативного окружения российской группировки. То есть, ВСУ отрезали данную группировку российских войск от основных баз материально-технического снабжения. Более того, фактически ВСУ свели на нет возможности флангового удара вооруженных сил РФ. Поэтому, будет интересно посмотреть, каким образом РФ будет эвакуировать данные военные подразделения", – констатировал Дмитрий Снегирев.

ВСУ хотят создать обменный фонд – не только человеческий, а как минимум фонд территорий

В Курской области Украина не только пополнила фонд для обмена пленными, но и обмена территориями. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона.

Он не исключает, что Курская операция может расширяться за счет взятия под контроль ВСУ новых российских населенных пунктов.

Попович отметил, что очевидно, что цель операции состоит и в том, чтобы оттянуть от фронта в Украине резервы российской армии.

"В стратегическом смысле эта цель состоит в том, чтобы создать обменный фонд – не только человеческий, но как минимум фонд территорий", — подчеркнул он.

По его словам, обменный фонд территорий должен быть создан для того, чтобы Украина с сильных позиций выходила на переговоры по окончании войны, которые когда-нибудь начнутся.

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