Сколько времени нужно РФ, чтобы взять Донбасс: что Путин передал Трампу

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пообещал "взять Донбасс" до конца года. Вот только Путин умолчал о том, что на самом деле на это уйдут годы и миллионные жертвы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Он (Путин — ред.) говорит, что через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому и представителю президента Трампа Виткоффу, возьмет Донбасс. До конца года он сказал, что возьмет. Цена — годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион людей, а два, три миллиона трупов", — заявил Зеленский.

Президент Украины также напомнил, что утверждение о якобы захвате Россией 70% Донбасса за три года является манипуляцией. Он напомнил, что еще 10 лет назад Кремль захватил Крым и треть Донбасса. Зато за почти четыре года полномасштабной войны РФ смогла оккупировать лишь 30% Донецкой области, тогда как Украина контролирует около 32%.

"За годы войны, когда мы воюем полномасштабно, он взял только 30%. Это много. Но миллион людей. Он потерял миллион людей", — отметил глава государства.

