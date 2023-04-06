Сколько времени и ресурсов нужно для гуманитарного разминирования Украины, - эксперт

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
В Украине, согласно разным оценкам экспертов, от 39 до 174 тысяч квадратных километров являются загрязненными взрывоопасными предметами. Что по объему вдвое больше, чем Австрия и в пять раз больше, чем Израиль. Из ста разминирований, девяносто пять – украинские пиротехники производят вручную. Хотя, с 24 февраля на практике удалось опробовать разные образцы техники. Об этом рассказал руководитель подразделения пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – Сергей Гайдыш "Голосу Америки", пишут "Комментарии".
Как долго придется разминировать украинскую землю
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В целом же, 30% украинских земель нуждаются в разминировании. Как отмечают в Минобороны Украины, в разные месяцы Россия выпускает Украину пять десятков снарядов, часть из которых не разрывается сразу. Сам же процесс очистки от взрывоопасных предметов, по словам Сергея Гайдыша, следует разделить на три этапа.
Как отмечает далее эксперт, на сегодняшний день около пятисот человек в ведомстве учится на саперов, еще тысяча – уже привлечена к выполнению задач. Для ускорения процесса разминирования в Украине необходим не только человеческий ресурс, но и техника и финансы.
Обеспечить потребности саперных подразделений Украины пытаются как отечественные, так и американские неправительственные организации.
Как сообщает Алексей Безручко, руководитель фонда "Вернись живым" по военным вопросам, в прошлом году в его организации выделили 45 миллионов гривен на спецоборудование для саперов. Финансовую поддержку оказали и в этом году.
Но даже этих усилий, как говорят в Фонде, недостаточно, чтобы полностью решить проблемы, с которыми сталкиваются украинские пиротехники.
Напомним, "Комментарии" писали, с началом посевной военный эксперт Олег Жданов предостерег аграриев от самостоятельного разминирования полей. По его словам, "электромагниты" и другие самодельные устройства малоэффективны против современных мин.
Обсуждения
Новости