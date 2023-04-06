Сколько времени и ресурсов нужно для гуманитарного разминирования Украины, - эксперт

В Украине, согласно разным оценкам экспертов, от 39 до 174 тысяч квадратных километров являются загрязненными взрывоопасными предметами. Что по объему вдвое больше, чем Австрия и в пять раз больше, чем Израиль. Из ста разминирований, девяносто пять – украинские пиротехники производят вручную. Хотя, с 24 февраля на практике удалось опробовать разные образцы техники. Об этом рассказал руководитель подразделения пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – Сергей Гайдыш "Голосу Америки", пишут "Комментарии".



Как долго придется разминировать украинскую землю

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"В прошлом году объединенный украино-американский комитет Филадельфии подарил нам две работы. Мы их объединили с квадрокоптером. То есть специалист поднимает его над нужной территорией, определяет неразорвавшиеся боеприпасы и находящиеся на поверхности", — отмечает Гайдыш.

В целом же, 30% украинских земель нуждаются в разминировании. Как отмечают в Минобороны Украины, в разные месяцы Россия выпускает Украину пять десятков снарядов, часть из которых не разрывается сразу. Сам же процесс очистки от взрывоопасных предметов, по словам Сергея Гайдыша, следует разделить на три этапа.

"Первый – это скорая очистка территории критической инфраструктуры – линии электропередач, населенные пункты, водо- и газопроводы. Второй этап – гуманитарное разминирование, на это уйдет от двух до семи лет. Он включает очищение сельскохозяйственных земель — находившиеся в оккупации почти полностью заминированы противником, от этого страдает не только экономика Украины, но и страны Евросоюза и Африки. Последний этап – разминирование акваторий рек, Азовского и Черного морей, лесов и общественных угодий", – добавляет пиротехник.

Как отмечает далее эксперт, на сегодняшний день около пятисот человек в ведомстве учится на саперов, еще тысяча – уже привлечена к выполнению задач. Для ускорения процесса разминирования в Украине необходим не только человеческий ресурс, но и техника и финансы.

"Я считаю, что одна из самых больших проблем и потребностей наших спецподразделений – это такие машины, они позволяют дистанционно управлять процессом разминирования, а не делать это специалисту лично. Но эти машины очень дорогие, сначала их нужно заказывать у производителей и только потом приобрести", – резюмирует специалист.

Обеспечить потребности саперных подразделений Украины пытаются как отечественные, так и американские неправительственные организации.

Как сообщает Алексей Безручко, руководитель фонда "Вернись живым" по военным вопросам, в прошлом году в его организации выделили 45 миллионов гривен на спецоборудование для саперов. Финансовую поддержку оказали и в этом году.

"С начала этого года — 25 миллионов гривен, а это 679 тысяч долларов", — говорит Безручко.

Но даже этих усилий, как говорят в Фонде, недостаточно, чтобы полностью решить проблемы, с которыми сталкиваются украинские пиротехники.

Напомним, "Комментарии" писали, с началом посевной военный эксперт Олег Жданов предостерег аграриев от самостоятельного разминирования полей. По его словам, "электромагниты" и другие самодельные устройства малоэффективны против современных мин.



