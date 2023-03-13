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Сколько военных РФ находится в Беларуси и какие они там выполняют задачи

Угроза со стороны Беларуси не выглядит неотвратимой, однако армия РФ там постоянно проводит обучение и ротацию военнослужащих

сегодня, 20:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

Сколько российских военных в Беларуси по состоянию на 13 марта 2023 года рассказал в Телеэфире представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишут "Комментарии". На территории Беларуси сейчас находятся российские военные, участвующие в совместных учениях с белорусами. Однако техника и личный состав вражеских войск не сосредоточены вблизи белорусско-украинской границы.

Сколько военных РФ находится в Беларуси и какие они там выполняют задачи

количество российских военных в Беларуси


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"В Беларуси сейчас находятся 10 тысяч российских военных. Оккупанты периодически проводят ротацию и подготовленных захватчиков отправляют на Восток для усиления вражеских войск на украинских фронтах", — рассказал Андрей Демченко.

По его словам, угроза вторжения со стороны Беларуси низкая, однако наше государство должно быть готово ко всем угрозам, ведь врага нельзя недооценивать. Никакого перемещения войск или техники в непосредственной близости от украинской границы на территории Беларуси не наблюдается.

"Несмотря на то, наша страна должна быть готова ко всем угрозам. Украинские пограничники контролируют ситуацию на границе. И продолжаются работы по укреплению обороны. В случае возможной атаки все подразделения, охраняющие государственные границы, готовы к обороне", — уточнил спикер.

По его словам, все Силы обороны, которые находятся на этом направлении, а это подразделения ГНСУ, ВСУ и Национальной гвардии, имеют все возможности отразить атаку, если таковая произойдет,

Тем временем белорусских пограничников пугает "Валера". На украинско-белорусской границе 12 марта пограничники северного соседа заметили "манекена Валеру", повешенного "в форме русской армии". Они назвали это "психологическим давлением" со стороны Украины и сделали об этом целый пропагандистский сюжет. Однако в ГНСУ отреагировали на этот пропагандистский цирк достаточно лаконично, мол, украинские пограничники не угрожают, а предупреждают.

В свою очередь белорусские пограничники решили "отомстить". На огромных плакатах на украинском языке они заявили, что "помогут найти Украине настоящих оккупантов", намекая на США. То есть страна-террорист, которая в том числе посредством атак с их территории уничтожает украинские города и села – не оккупант. На еще одном баннере они изобразили фотографии Второй мировой и надпись "Беларусь помнит".

"Комментарии" также писали о том, что сейчас на территории РБ остались на четырех военных полигонах еще отдельные палаточные временные городки, вероятно, чтобы принять при необходимости дополнительные российские силы.

Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Путин встретился с Кадыровым на фоне слухов о проблемах со здоровьем главы Чечни.

Читайте на портале "Комментарии" — как Путин уничтожает депрессивные регионы РФ.



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