Сколько в РФ каждый день хоронят – где больше всего уничтожают россиян в Украине

Несмотря на то, что именно ВСУ сегодня наступающая сторона, именно россияне несут очень большие потери. Почему так происходит? Сколько россияне теряют и где больше всего сейчас перемалывают противника? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Путину надо сохранять свою власть, а для этого ему нужно выигрывать эту войну или удерживать ее в замороженном, полузамороженном состоянии

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в прямом эфире телеканала FREEДОМ заявил, что Кремль сознательно не прекращает мобилизацию в РФ. Она идет скрытно, без лишней огласки, но на полных парах. Это необходимо, чтобы скрыть потери, которые словно "размазаны" по разным регионам. Ежедневно в РФ хоронят до 6 тысяч человек, а потому увеличение военных потерь там не сильно заметно.

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"В России ежедневно хоронят около 4-6 тыс. человек, умерших естественной смертью. На этом фоне увеличение на 10-15%, то есть на 600-900 человек, которых ежедневно теряет Россия [на войне], не очень заметно", – отметил Притула.

По его словам, другого пути, кроме как продолжать мобилизацию у путинского режима просто нет. Если Путин прекратит мобилизацию, он проиграет войну, после чего потеряет власть. Ну, а жизни россиян для Путина ничего не стоят.

Силы обороны Укарины возобновили движение одновременно в северо-западной и юго-западной локациях от Бахмута

Военно-политический эксперт Александр Коваленко в Телеграмм обратил внимание, что снова начинается оживление вблизи Бахмута, где россияне продолжают терять много своей живой силы. За прошедшее время украинским защитникам удалось закрепиться на ряде позиций и обеспечить полное покрытие артиллерией не только самого города, но и заезда в него.

"Сам же город (Ред. – Бахмут) сейчас как на ладони у наших артиллеристов и это позволяет не только равномерно перемалывать размещённую в Бахмуте группировку РОВ, но и совершать довольно дерзкие вылазки. Напомню, что участок по 0504 в районе "Самолётика" так и не был захвачен оккупантами и даже немного расширился. С учётом продолжающихся событий, не исключено, что кое-какие объекты решено было не столько брать штурмом в лоб, сколько обойти и закрыть в коробочку. Это прекрасно понимает и командование РОВ, но команду на бегство не даёт, тянут до последнего. Но, это уже их проблемы", — заявил Коваленко.

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