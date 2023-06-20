Сколько в РФ каждый день хоронят – где больше всего уничтожают россиян в Украине

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что именно ВСУ сегодня наступающая сторона, именно россияне несут очень большие потери. Почему так происходит? Сколько россияне теряют и где больше всего сейчас перемалывают противника? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в прямом эфире телеканала FREEДОМ заявил, что Кремль сознательно не прекращает мобилизацию в РФ. Она идет скрытно, без лишней огласки, но на полных парах. Это необходимо, чтобы скрыть потери, которые словно "размазаны" по разным регионам. Ежедневно в РФ хоронят до 6 тысяч человек, а потому увеличение военных потерь там не сильно заметно.
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По его словам, другого пути, кроме как продолжать мобилизацию у путинского режима просто нет. Если Путин прекратит мобилизацию, он проиграет войну, после чего потеряет власть. Ну, а жизни россиян для Путина ничего не стоят.
Военно-политический эксперт Александр Коваленко в Телеграмм обратил внимание, что снова начинается оживление вблизи Бахмута, где россияне продолжают терять много своей живой силы. За прошедшее время украинским защитникам удалось закрепиться на ряде позиций и обеспечить полное покрытие артиллерией не только самого города, но и заезда в него.
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