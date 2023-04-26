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Сколько уже удалось заработать безработным, привлеченным к проекту «Армия восстановления»

Более 15 тысяч нетрудоустроенных граждан, являющихся участниками проекта «Армия восстановления», заработали 100 млн грн за выполнение общественно полезных работ

26 апреля 2023, 10:10
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, пишут "Комментарии".

Сколько уже удалось заработать безработным, привлеченным к проекту «Армия восстановления»

Благодаря проекту «Армия восстановления» безработные уже заработали 100 млн. грн


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“К проекту “Армия восстановления” уже привлечены 15,7 тысячи безработных в 17 регионах, недавно к нему присоединилась Одесская область. В общей сложности безработные, осуществляющие восстановительные работы, заработали уже 100 млн грн. Важно, что оплата за их работу составляет по меньшей мере 6700 грн, что выше среднего размера пособия по безработице, которую получает безработный, находясь на учете”, — отметила заместитель Минэкономики Украины Татьяна Бережная.

Среди самых активных участников проекта – пять украинских областей. Среди лидеров: Полтавская область, там к инициативе присоединились 3623 человека. Далее следуют: Харьковская – 1 955 участников, Киевская – 1 945 желающих, Донецкая – 1 928 человек и Черниговская область – 1 719 человек.

Разновидность работ зависит от запросов и потребностей региона. Виды общественно полезной деятельности определяет власть областей. Она и сообщает об этом Центр занятости, где стоящим на учете безработным предлагают приобщиться к проекту.

С желающими заключается соответствующий договор на период их привлечения к инициативе, добавляют в Министерстве экономики Украины.

Чаще всего безработным предлагают приобщаться к:

"Разбора завалов, восстановление жилых домов, поврежденных в результате боевых действий; строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб; предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости; обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие; заготовки дров для военных и населения; разгрузки, фасовки и доставки гуманитарной помощи, работы в центрах приема внутренне перемещенных лиц", — пишут в Министерстве экономики.

Проект "Армия восстановления" был запущен осенью прошлого года, с целью восстановления Украины, устранения повреждений объекта инфраструктуры, вызванных войной.

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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=582f0b0e-2a27-4667-a362-279b2c524886&title=ZalucheniDoarmii
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