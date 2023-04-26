Сколько уже удалось заработать безработным, привлеченным к проекту «Армия восстановления»

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Белоокая Ира
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, пишут "Комментарии".
Благодаря проекту «Армия восстановления» безработные уже заработали 100 млн. грн
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Среди самых активных участников проекта – пять украинских областей. Среди лидеров: Полтавская область, там к инициативе присоединились 3623 человека. Далее следуют: Харьковская – 1 955 участников, Киевская – 1 945 желающих, Донецкая – 1 928 человек и Черниговская область – 1 719 человек.
Разновидность работ зависит от запросов и потребностей региона. Виды общественно полезной деятельности определяет власть областей. Она и сообщает об этом Центр занятости, где стоящим на учете безработным предлагают приобщиться к проекту.
С желающими заключается соответствующий договор на период их привлечения к инициативе, добавляют в Министерстве экономики Украины.
Чаще всего безработным предлагают приобщаться к:
Проект "Армия восстановления" был запущен осенью прошлого года, с целью восстановления Украины, устранения повреждений объекта инфраструктуры, вызванных войной.
Читайте на сайте "Комментарии", в Белом доме прогнозируют весеннее наступление россиян на некоторых боевых позициях Украины.
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