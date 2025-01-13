Сколько уже навоевалось: раскрыто число потерь военных КНДР в Курской области

На сегодняшний день в Курской области погибли около 300 солдат военного контингента Северной Кореи. Это на 200 военных больше, чем было зафиксировано в декабре. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Yonhap.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Согласно оценке Национальной разведывательной службы Республики Корея, общие потери среди северокорейских войск в регионе на сегодняшний день составляют около 3 тысячи человек, з которых 300 погибли и 2700 получили ранения.

При этом в декабре этого года южнокорейские разведчики сообщали о потерях в 100 убитых и около 1000 раненых.

Южнокорейская разведка объясняет "массовые потери" северокорейских солдат их "непониманием современной войны", включая их "бесполезную" стрельбу по дальнобойным беспилотникам.

Также на брифинге представители разведки заявили, что Северная Корея заставляет своих солдат совершать самоубийства, чтобы не попасть живыми в плен к украинским военным.

Кроме того, отмечается, что северокорейские солдаты, попавшие в плен в Украине, не выражали намерения перебежать в Южную Корею.

По информации южнокорейской разведки, двое повших в плен солдат КНДР были из Главного разведывательного управления, ключевого северокорейского военного разведывательного агентства.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ", — рассказал глава украинского государства.

Как уточнил президент, эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия солдат Северной Кореи в войне против Украины.



