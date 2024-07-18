Сколько украинских военных пропали без вести в Крынках: СМИ озвучили ужасающие цифры

Исходя из тех данных, которые есть в полиции, 788 украинских военных пропали без вести во время оборонительной операции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области с октября 2023-го по конец июня 2024-го. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Слідство.Інфо".

Потери в Крынках. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, сейчас война с россиянами идет на островах вблизи Крынок.

"Слідство.Інфо" взяло интервью у десятка матросов, лодочников и медиков из разных бригад морской пехоты, которые либо были в Крынках, либо доставляли туда людей.

Большинство из них говорит, что оборона Крынок была с самого начала сверхтяжелой задачей с довольно ограниченным ресурсом.

"Особенно трудно было туда заходить в октябре на зиму", — отметил один из офицеров, участвовавший в этой операции.

Некоторые из участников высадки на Крынках считают, что сначала оборонять село и пробовать расширять плацдарм было возможно, но, когда село стерли до основания, и не осталось даже руин, то где-то в конце зимы задача по содержанию этих позиций стала для многих "дорогой в один конец", хотя "Слідству.Інфо" удалось отыскать людей, которые в Крынках были трижды.

В полиции журналистам удалось узнать, какое количество украинских военных пропало без вести в одном селе Крынки Херсонской области на Левом берегу Днепра.

788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом количество погибших военных, которых удалось оттуда вывезти и наконец похоронить, значительно меньше — 262 защитников за этот период.

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