Сколько Украине потребуется времени, чтобы вернуть оккупированные территории дипломатическим путем

Обсуждение возможного вступления Украины в НАТО в обмен на сохранение за Россией де-факто оккупированных территорий чрезвычайно чувствительный вопрос. Перспектива возвращения этих территорий дипломатическими методами может длиться пять и более лет, и результат остается неизвестным, заявил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, многие украинцы категорически против любых территориальных уступок врагу и считают, что возвращение границ 1991 года должно быть достигнуто любой ценой. Однако есть и другие мнения, звучащие со стороны наших партнеров, в частности, президента Чехии Петра Павела. Павел как опытный военный и генерал НАТО указывает на то, что Украина может не выдержать длительную войну, что ставит под угрозу ее существование.

Ступак также отметил, что Украина получает помощь от 51 страны, но этого недостаточно. В частности, было обещано 1 миллион снарядов, но их до сих пор нет. Аналогичная ситуация с самолетами — приехало всего 10 единиц, хотя даже 100 не кардинально изменили бы ситуацию. Неизвестно, есть ли у нас время ждать значительной помощи, подчеркнул эксперт.

"100 – я думаю, это еще год-два нужно ждать. А есть ли у нас время – это большой вопрос. И люди — мы каждый день на фронте теряем лучших из лучших", — отметил Ступак.

По его словам, предложение некоторых союзников состоит в том, чтобы Украина признала невозможность возвращения оккупированных территорий военным путем, и приняла ускоренное вступление в НАТО с одновременными инвестициями в восстановление подконтрольных правительству территорий. Однако де-факто контроль России над оккупированными территориями не будет юридически признанным, и впоследствии возможны дипломатические переговоры по их возвращению.

В качестве примера Ступак привел Финляндию, потерявшую часть территории после войны с СССР, но создавший такие условия жизни, что россияне теперь стремятся уехать в эту страну. Аналогичная ситуация была между Западной и Восточной Германией. Эксперт убежден, что Украине следует работать над созданием таких условий, чтобы жители оккупированных территорий хотели объединиться с ней. Это предполагает борьбу с коррупцией и реформирование государственных институтов.

Также Украина будет настаивать на сохранении санкций против России даже в случае дипломатического решения вопроса. Ступак подчеркнул, что отмена санкций – это сложный процесс, и Россия не сможет просто так вернуться к полноценному экономическому сотрудничеству с другими странами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине могут предложить членство в НАТО в обмен на территории.



