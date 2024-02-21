Сколько Украине нужно снарядов для эффективной обороны. Названо количество

В отличие от Украины, у РФ нет масштабных проблем со снарядами, говорит военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, в феврале, марте и даже апреле 2022 года российские артиллеристы совершали 60, 70 и даже 80 тысяч выстрелов в сутки. Он подчеркнул, что такая интенсивность артогня соответствовала тактике "огневой вал", в рамках которой оккупационные войска могли максимально эффективно наступать. Но, как только стал возникать дефицит боеприпасов, темпы и интенсивность наступления оккупантов снизились в разы.

Снаряды для Украины

В настоящее время, говорит Коваленко, средний показатель выстрелов в сутки у оккупантов составляет 10 тысяч, изредка пиковый может достигать 15 тысяч. В свою очередь, украинские войска большую часть войны совершали 5-7 тысяч выстрелов в сутки и редко когда выходили на уровень в 10 тыс.

"Таким образом, если рассчитать 800 тысяч выстрелов по суточному настрелу 5 тысяч, то такого объема хватит для обеспечения 160 дней стабильного показателя ведения огня. Почти полгода обеспечения этой доли настрела калибрами 155 мм и 122 мм. Но, помимо этих калибров, есть и другие, которыми пользуются артиллерийские войска, – в частности, 152 мм, 120 мм, 105 мм и т. д." - написал в Фейсбуке Коваленко.

То есть, подчеркивает эксперт, для паритета с оккупантами на первый взгляд достаточно вывести количество выстрелов до 10 тысяч или найти способ в год поставлять Украине 3,5 млн и более снарядов.

"Но вот в том-то и дело, что когда мы говорим о паритете, то подразумеваем равное количество применяемого сторонами боекомплекта, но что происходит, когда одна из сторон переходит в наступление? А происходит рост суточного показателя выстрелов, обусловленный необходимостью взламывания укрепрайонов и поддержки пехоты в наступлении. В случае недостаточной поддержки артиллерией наступление может захлебнуться", — говорит Коваленко.

По его словам, фактически выход на показатель в 15 тысяч выстрелов в сутки приводит к потребности в 450 тысячах выстрелов в месяц. Увеличение интенсивности ведения огня до 20 тыс. выс./сут. – это уже почти миллион в месяц.

"Таким образом, три месяца наступательных действий – это, по самым скромным показателям, не менее полутора миллионов снарядов и не менее 5 миллионов за год", — добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что есть еще один очень важный нюанс в теме боеприпасов – это пропорциональная поставка артиллерии.

"Когда мы говорим о поставке Украине 500 тысяч выстрелов калибра 155 мм, то с учетом вышеприведенных цифр это по 3 125 выстрелов в течение 160 дней. Если каждая 155-мм артсистема в день будет совершать по 100 выстрелов, то это суточный объем тридцати артсистем. Но при такой нагрузке происходит повышенный износ ствола. В целом приемлемый показатель настрела – это 30-50 выс./сут., для чего необходимо уже до 100 артсистем", — рассказал Ковлаенко.

При этом он подчеркнул, что не всегда западные образцы артиллерии совершают даже 30 выстрелов в сутки. Причем не потому, что нет боеприпасов, а именно ради экономии ресурса ствола. Ведь ВСУ получают артсистемы в непропорциональном количестве в сравнении с боеприпасами.

В свою очередь, российский военно-промышленный комплекс имеет возможность в течение месяца снимать с хранения, восстанавливать и отправлять в зону боевых действий в Украине 300-350 буксируемых гаубиц. Это также создает дисбаланс не только по количеству выстрелов, но и по интенсивности ведения огня на участок фронта, подчеркнул военный обозреватель.

"По самым скромным подсчетам, чтобы вести успешную оборону и время от времени наступательные операции, в год Украине нужно минимум 5 миллионов выстрелов. При этом данные выстрелы должны также пропорционально обеспечиваться поставками соответствующих артсистем", - подытожил Коваленко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, сколько РФ нужно снарядов, чтобы победить Украину.



