Сколько Украине нужно снарядов для эффективной обороны. Названо количество

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Ткачик Олеся
В отличие от Украины, у РФ нет масштабных проблем со снарядами, говорит военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, в феврале, марте и даже апреле 2022 года российские артиллеристы совершали 60, 70 и даже 80 тысяч выстрелов в сутки. Он подчеркнул, что такая интенсивность артогня соответствовала тактике "огневой вал", в рамках которой оккупационные войска могли максимально эффективно наступать. Но, как только стал возникать дефицит боеприпасов, темпы и интенсивность наступления оккупантов снизились в разы.
Снаряды для Украины
В настоящее время, говорит Коваленко, средний показатель выстрелов в сутки у оккупантов составляет 10 тысяч, изредка пиковый может достигать 15 тысяч. В свою очередь, украинские войска большую часть войны совершали 5-7 тысяч выстрелов в сутки и редко когда выходили на уровень в 10 тыс.
То есть, подчеркивает эксперт, для паритета с оккупантами на первый взгляд достаточно вывести количество выстрелов до 10 тысяч или найти способ в год поставлять Украине 3,5 млн и более снарядов.
По его словам, фактически выход на показатель в 15 тысяч выстрелов в сутки приводит к потребности в 450 тысячах выстрелов в месяц. Увеличение интенсивности ведения огня до 20 тыс. выс./сут. – это уже почти миллион в месяц.
При этом он подчеркнул, что есть еще один очень важный нюанс в теме боеприпасов – это пропорциональная поставка артиллерии.
При этом он подчеркнул, что не всегда западные образцы артиллерии совершают даже 30 выстрелов в сутки. Причем не потому, что нет боеприпасов, а именно ради экономии ресурса ствола. Ведь ВСУ получают артсистемы в непропорциональном количестве в сравнении с боеприпасами.
В свою очередь, российский военно-промышленный комплекс имеет возможность в течение месяца снимать с хранения, восстанавливать и отправлять в зону боевых действий в Украине 300-350 буксируемых гаубиц. Это также создает дисбаланс не только по количеству выстрелов, но и по интенсивности ведения огня на участок фронта, подчеркнул военный обозреватель.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, сколько РФ нужно снарядов, чтобы победить Украину.
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