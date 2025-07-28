Сколько украинцев удалось освободить из плена РФ с начала войны: Зеленский озвучил цифры

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена. Как передает портал "Комментарии", такое сообщение Зеленский обнародовал у себя в Telegram.
Обмен пленными. Фото: из открытых источников
На встрече присутствовали украинские защитники с разных направлений фронта, в частности защитники Мариуполя, военные из полка "Азов", парамедик Тайра и гражданская Ление Умерова, которую россияне захватили в оккупированном Крыму.
Украинский лидер выразил слова благодарности всем, кто участвует в процессе обмена, и акцентировал, что вопрос освобождения пленных остается постоянным приоритетом для государства.
Отдельно президент вспомнил зверский теракт в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные, и подчеркнул необходимость продолжать обмены.
Он также поблагодарил украинских защитников, которые выполняют очень сложную работу, пытаясь взять в плен захватчиков, чтобы потом в ходе обмена вернуть домой наших воинов, которые находятся в российском плену.
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