Сколько украинцев удалось освободить из плена РФ с начала войны: Зеленский озвучил цифры

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена. Как передает портал "Комментарии", такое сообщение Зеленский обнародовал у себя в Telegram.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

"Сегодня провел встречу с почти всеми в нашей команде, кто работает для освобождения пленных и помощи им. Были представители штаба, представители служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса и наши люди, которые были освобождены из российской неволи", — рассказал Зеленский.

На встрече присутствовали украинские защитники с разных направлений фронта, в частности защитники Мариуполя, военные из полка "Азов", парамедик Тайра и гражданская Ление Умерова, которую россияне захватили в оккупированном Крыму.

Украинский лидер выразил слова благодарности всем, кто участвует в процессе обмена, и акцентировал, что вопрос освобождения пленных остается постоянным приоритетом для государства.

"Ни дня не останавливаемся. С начала полномасштабной войны в целом вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов – еще 555 человек. По результатам обменов в рамках Стамбула вернули более тысячи наших воинов", — отметил Зеленский.

Отдельно президент вспомнил зверский теракт в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные, и подчеркнул необходимость продолжать обмены.

"Важно продолжать обмены, проверять ситуацию по каждой фамилии. Каждый и каждая важны", — сказал глава государства.

Он также поблагодарил украинских защитников, которые выполняют очень сложную работу, пытаясь взять в плен захватчиков, чтобы потом в ходе обмена вернуть домой наших воинов, которые находятся в российском плену.

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