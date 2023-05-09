Сколько украинцев поддерживают компромисс с Россией, ради скорейшего окончания войны

Практически 72% наших соотечественников считают, что война может прекратиться только в случае победы над Россией и компромиссы со страной-агрессором невозможны. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные соцопроса "Центра Разумкова" совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Согласно результатам опроса, среди тех, кто придерживается мнения, что Майдан был справедливым восстанием народа против диктатуры, 19,1% респондентов ответили, что с Россией можно идти на компромиссы ради прекращения войны, но не все. Лишь 3,3% из числа опрошенных ответили, что ради мира надо идти на любые компромиссы с Россией.

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Среди тех, кто не является сторонником Евромайдана, наибольшая доля сторонников "мира любой ценой" с РФ — 17%. 42% среди них также считают возможными некоторые компромиссы с государством-агрессором, хотя и не все.

Отметим, также 82,2% украинцев заявили, что согласны с утверждением, что Путин – это Гитлер настоящего. Кроме того, подавляющее большинство украинцев верит в победу Украины в войне с Россией.

65% из числа опрошенных назвали президента Владимира Зеленского политиком, который сыграл важную роль в обороне страны, главнокомандующего вооруженных сил Валерия Залужного таким человеком считают 47% респондентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает активно атаковать Украину ракетами и дронами. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает, что спецслужбы страны-агрессора могут устроить к сакральному для РФ 9 мая провокации, причем, направленные против российского же гражданского населения. Ранее сообщилось, что на территории Брянской и Курской областей могут устроить имитацию захвата заложников с переодеванием в форму украинских военных. О чем говорят последние действия страны-агрессора? Откуда такая зависимость от "сакральных дат" и такая тяга к провокациям и вообще имитации процессов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



