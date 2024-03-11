Сколько украинцев отказалось уходить на фронт и получили приговоры. Названно количество

По информации Опендатабот, если брать временной промежуток с начала войны с Россией, то есть 2014 год, то к 2023 году включительно было вынесено 3746 приговоров за уклонение украинцев от военной службы. Как подчеркнули аналитики, треть этих приговоров пришлась на прошлый год.

Мобилизация в Украине

Известно, что первая пиковая волна вынесения наказаний за уклонение от мобилизации пришлась на 2015 год. Тогда было вынесено 1596 приговоров уклонистам.

После этого, количество осужденных за уклонение от мобилизации с каждым годом становилось все меньше. В частности, в 2021 году было вынесено всего 8 приговоров. Однако уже в следующем году, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, количество приговоров выросло в разы и достигло 249.

В 2023 году, по сравнению с 2022 годом, количество дел за уклонение от мобилизации возросло в 5 раз, отмечают аналитики. За это время приговоры получили 1257 граждан. При этом известно, что 60 производств завершились реальным сроком заключения.

Кроме того, отмечают аналитики, за первый месяц 2024 было вынесено 120 приговоров. То есть, речь идет о 54% от общего количества приговоров по этой статье за весь 2022 год.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство юстиции собирается внести в Верховную Раду законопроект, которым бы разрешил мобилизовать на фронт мужчин, получивших приговоры по "легким ненасильственным" статьям. Вроде бы, среди тех, кого могут отправить воевать, будут уклонять от мобилизации и дезертиры. Как отметил военный Кирилл Сазонов, вроде бы в Вооруженных силах не очень хотят видеть именно эту категорию мужчин среди мобилизованных.