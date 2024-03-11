logo

BTC/USD

72284.50

ETH/USD

4053.62

LTC/USD

95.88

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько украинцев отказалось уходить на фронт и получили приговоры. Названно количество
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев отказалось уходить на фронт и получили приговоры. Названно количество

В течение 2023 года 1274 украинца получили судебные приговоры за уклонение от мобилизации, об этом сообщает Опендатабот. При этом речь идет как об условных сроках, так и о реальных сроках заключения

сегодня, 15:22
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По информации Опендатабот, если брать временной промежуток с начала войны с Россией, то есть 2014 год, то к 2023 году включительно было вынесено 3746 приговоров за уклонение украинцев от военной службы. Как подчеркнули аналитики, треть этих приговоров пришлась на прошлый год.

Сколько украинцев отказалось уходить на фронт и получили приговоры. Названно количество

Мобилизация в Украине

Известно, что первая пиковая волна вынесения наказаний за уклонение от мобилизации пришлась на 2015 год. Тогда было вынесено 1596 приговоров уклонистам.

После этого, количество осужденных за уклонение от мобилизации с каждым годом становилось все меньше. В частности, в 2021 году было вынесено всего 8 приговоров. Однако уже в следующем году, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, количество приговоров выросло в разы и достигло 249.

В 2023 году, по сравнению с 2022 годом, количество дел за уклонение от мобилизации возросло в 5 раз, отмечают аналитики. За это время приговоры получили 1257 граждан. При этом известно, что 60 производств завершились реальным сроком заключения.

Кроме того, отмечают аналитики, за первый месяц 2024 было вынесено 120 приговоров. То есть, речь идет о 54% от общего количества приговоров по этой статье за весь 2022 год.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство юстиции собирается внести в Верховную Раду законопроект, которым бы разрешил мобилизовать на фронт мужчин, получивших приговоры по "легким ненасильственным" статьям. Вроде бы, среди тех, кого могут отправить воевать, будут уклонять от мобилизации и дезертиры. Как отметил военный Кирилл Сазонов, вроде бы в Вооруженных силах не очень хотят видеть именно эту категорию мужчин среди мобилизованных.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://opendatabot.ua/analytics/avoiding-army-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости