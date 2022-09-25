Сколько украинцев остается в плену и как над ними издеваются оккупанты

Российская армия держит у себя в плену не только военных, но и гражданских украинцев, в том числе и военных. Так, по словам вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, сейчас у заручниках оккупантов около двух с половиной тысяч граждан Украины. Такое заявление чиновница сделала во время интервью для BBC News Украина .

"Люди остаются в плену, и хуже всего — там остаются гражданские. Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", — рассказала Верещук.

Кроме этого, она отметила, что в плену очень много украинских женщин. А РФ вернули только несколько из них. Кроме того, оккупанты очень ужасно с ними обращаются.

"Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Они издеваются, они избивают наших женщин, они мучат наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", — заявила Ирина Верещук.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых угрозах Лаврова . Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции России. Кроме того, традиционно обрушился с нападками на Запад и подчеркнул, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем сложнее будет договариваться.