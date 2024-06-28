Сколько украинцев обновили военные данные: Вениславский о темпах мобилизации

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Черновалова Кристина
После принятия нового закона о мобилизации в Украине, народный депутат Федор Вениславский, сообщил о значительных успехах в обновлении военно-учетных данных граждан. С момента вступления закона в силу, более 2,37 миллиона украинцев обновили свои данные через различные каналы, включая приложение Резерв+, Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) и Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Вениславский рассказал о темпах мобилизации
Вениславский уверен в том, что темпы мобилизации соответствуют ожиданиям. По его словам, новый закон позволил провести аудит всех военнообязанных граждан, выявить их текущее местоположение, определить пригодность к военной службе и наличие оснований для отсрочки.
Согласно информации от Министерства обороны Украины, обновление данных является ключевым элементом для эффективной мобилизации и реализации оборонных стратегий в текущих условиях.
Читайте также на портале “Комментарии” — Народный депутат Федор Вениславский заявил, что работников ТЦК будут наказывать, если они будут нарушать права человека при осуществлении мобилизационных мероприятий. При этом политик подчеркнул, что уже были случаи ненадлежащей работы работников военкоматов и после этого их в качестве наказания отправили воевать на фронт в боевые подразделения.
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