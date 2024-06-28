Сколько украинцев обновили военные данные: Вениславский о темпах мобилизации

После принятия нового закона о мобилизации в Украине, народный депутат Федор Вениславский, сообщил о значительных успехах в обновлении военно-учетных данных граждан. С момента вступления закона в силу, более 2,37 миллиона украинцев обновили свои данные через различные каналы, включая приложение Резерв+, Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) и Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Вениславский рассказал о темпах мобилизации

Вениславский уверен в том, что темпы мобилизации соответствуют ожиданиям. По его словам, новый закон позволил провести аудит всех военнообязанных граждан, выявить их текущее местоположение, определить пригодность к военной службе и наличие оснований для отсрочки.

“Провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где кто находится, кто годен кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная,– сказал Вениславский.

Согласно информации от Министерства обороны Украины, обновление данных является ключевым элементом для эффективной мобилизации и реализации оборонных стратегий в текущих условиях.

"В целом динамика достаточно хорошая и соответственно это обеспечивает проведение тех мобилизационных мероприятий, которые осуществляются ТЦК и СП. Я думаю, что в целом закон выполнил ту главную миссию, ради которой мы его принимали", — добавил Вениславский.

Читайте также на портале “Комментарии” — Народный депутат Федор Вениславский заявил, что работников ТЦК будут наказывать, если они будут нарушать права человека при осуществлении мобилизационных мероприятий. При этом политик подчеркнул, что уже были случаи ненадлежащей работы работников военкоматов и после этого их в качестве наказания отправили воевать на фронт в боевые подразделения.