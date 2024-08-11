Сколько украинцев готовы начать вооруженный протест, если их не удовлетворят переговоры с РФ

Около половины украинцев готовы присоединиться к мирному протесту, если их не удовлетворят условия мирных переговоров с Россией об окончании войны. Среди военных этот показатель на 10% меньше, однако военные больше готовы к вооруженному протесту. Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг".



Война в Украине. Фото из открытых источников

Согласно опросу, опубликованному группой "Рейтинг" в июне 2024 года, 51% украинцев присоединились бы к мирному протесту, если бы их не устроили условия переговоров с Россией. 16% респондентов указали, что выразили свое мнение, но не присоединились к протесту.

7% опрошенных заявили, что в случае неудовлетворительных условий после переговоров с Россией готовы присоединиться к вооруженному протесту. Кроме того, 5% украинцев покинули бы страну, а из всех опрошенных 15% указали, что ничего не делали бы.

Среди военных ВСУ показатели несколько отличаются. 41% военных присоединились к мирному протесту, а участие в вооруженном протесте приняли бы 15% — это вдвое больше, чем среди всех украинцев. Также 7% военных заявили, что покинули бы Украину, если бы их не устроили условия переговоров с Россией.

Еще опрос показал, что 51% украинцев потребовали бы смену власти, когда можно провести выборы, если они не удовлетворены условиями переговоров, а 20% призвала бы к немедленной смене власти.

Инфографика: UA War Infographics

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали минимальные условия, с которыми Украина должна идти на переговоры с Россией для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, на каких условиях должна закончиться война в Украине.