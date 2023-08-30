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Сколько Украина потеряла танков Leopard 2 от начала контрнаступления

Осинт-исследователи Oryxs подсчитали количество уничтоженных танков Leopard 2 в войне с Россией.

сегодня, 09:36
Автор:
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Slava Kot
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За 13 недель от начала контрнаступательных действий Украина потеряла пять танков Leopard 2 из 71 предоставленного западными союзниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Сколько Украина потеряла танков Leopard 2 от начала контрнаступления

Танк Leopard 2. Фото из открытых источников

Украина ожидала от Запада тяжелой техники, в том числе и танков для начала контрнаступления. Зеленский несколько раз в интервью сообщал, что контрнаступление могло начаться раньше, однако продолжались переговоры и обучение украинских солдат на западной технике. Таким образом долгожданное контрнаступление сместилось с весны на лето.


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Издание Forbes, опираясь на осинт-исследователей Oryxs, специализирующихся на поиске потерь техники на основе открытых источников, указывают, что Украина потеряла "только пять танков" Leopard 2.

Издание также сообщает, что еще около десяти танков Leopard 2 получили повреждения. Несмотря на некоторые тяжелые повреждения, танки отправляют в Польшу и Германию, где их ремонтируют, а впоследствии возвращают на фронт.

"Даже наиболее серьезно поврежденную технику извлекают и везут на ремонт. Можно заменить кусок металла, даже если он дорог, но нельзя отремонтировать человеческую жизнь", – говорит украинский военный Александр Солонько.

Вероятно, одной из главных особенностей живучести танка Leopard 2 являются его специальные отсеки для боеприпасов, которые при ударе по тяжелой технике взрываются наружу и не травмируют экипаж. В то время как российские танки хранят боеприпасы под башнями, и в случае попадания в эту точку танк взрывается уничтожая экипаж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео противостояние современного российского танка против украинского беспилотника.

Также "Комментарии" писал, что россияне вывели из Украины танки последнего поколения.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/08/28/in-13-weeks-ukraine-has-lost-just-five-of-its-71-leopard-2-tanks/
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