Сколько Украина потеряла танков Leopard 2 от начала контрнаступления

За 13 недель от начала контрнаступательных действий Украина потеряла пять танков Leopard 2 из 71 предоставленного западными союзниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Танк Leopard 2. Фото из открытых источников

Украина ожидала от Запада тяжелой техники, в том числе и танков для начала контрнаступления. Зеленский несколько раз в интервью сообщал, что контрнаступление могло начаться раньше, однако продолжались переговоры и обучение украинских солдат на западной технике. Таким образом долгожданное контрнаступление сместилось с весны на лето.

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Издание Forbes, опираясь на осинт-исследователей Oryxs, специализирующихся на поиске потерь техники на основе открытых источников, указывают, что Украина потеряла "только пять танков" Leopard 2.

Издание также сообщает, что еще около десяти танков Leopard 2 получили повреждения. Несмотря на некоторые тяжелые повреждения, танки отправляют в Польшу и Германию, где их ремонтируют, а впоследствии возвращают на фронт.

"Даже наиболее серьезно поврежденную технику извлекают и везут на ремонт. Можно заменить кусок металла, даже если он дорог, но нельзя отремонтировать человеческую жизнь", – говорит украинский военный Александр Солонько.

Вероятно, одной из главных особенностей живучести танка Leopard 2 являются его специальные отсеки для боеприпасов, которые при ударе по тяжелой технике взрываются наружу и не травмируют экипаж. В то время как российские танки хранят боеприпасы под башнями, и в случае попадания в эту точку танк взрывается уничтожая экипаж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео противостояние современного российского танка против украинского беспилотника.

Также "Комментарии" писал, что россияне вывели из Украины танки последнего поколения.