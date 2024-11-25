Сколько Украина и РФ готовятся потратить на войну в 2025 году: анализ британской разведки

Доля военных расходов госбюджета России на 2025 год составляет 32%, госбюджета Украины – 60% (без учета международной помощи Киеву). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британские разведчики считают, что в 2024 году Украина увидит реальный экономический рост около 3%. Тенденцию восстановления продолжается после того, как экономика Украины сократилась примерно на 29 процентов в 2022 году, за которым последовал реальный экономический рост на 5 процентов в 2023 году.

При этом МВФ прогнозирует средний годовой уровень инфляции в 5,8% в 2024 году, что ниже пикового значения около 20% в 2022 году.

"Ожидается, что расходы на оборону составят около 60% государственных расходов Украины в 2025 году", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российская экономика, вероятно, вырастет примерно на 3,6% в 2024 году, что является продолжающейся тенденцией роста с момента первоначального экономического шока войны в 2022 году.

"Этот рост, скорее всего, будет обусловлен государственными расходами, особенно на военно-промышленный комплекс. Однако, по прогнозам, экономический рост замедлится в 2025 году из-за давления инфляции, нехватки рабочей силы и санкций", — говорится в сводке.

Прогнозируется, что расходы на оборону в России в 2025 году вырастут еще больше и составят 32% от общих бюджетных расходов, в то время как другие разделы бюджета, такие как социальные расходы, столкнутся с сокращениями.

"Увеличение государственных расходов, скорее всего, усилит существующее инфляционное давление в экономике, при этом среднегодовой уровень инфляции, прогнозируемый на 2024 год, составит 7,9%", — отмечают в Минобороны Британии.

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