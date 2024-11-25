Сколько Украина и РФ готовятся потратить на войну в 2025 году: анализ британской разведки

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Кравцев Сергей
Доля военных расходов госбюджета России на 2025 год составляет 32%, госбюджета Украины – 60% (без учета международной помощи Киеву). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Британские разведчики считают, что в 2024 году Украина увидит реальный экономический рост около 3%. Тенденцию восстановления продолжается после того, как экономика Украины сократилась примерно на 29 процентов в 2022 году, за которым последовал реальный экономический рост на 5 процентов в 2023 году.
При этом МВФ прогнозирует средний годовой уровень инфляции в 5,8% в 2024 году, что ниже пикового значения около 20% в 2022 году.
По данным британской разведки, российская экономика, вероятно, вырастет примерно на 3,6% в 2024 году, что является продолжающейся тенденцией роста с момента первоначального экономического шока войны в 2022 году.
Прогнозируется, что расходы на оборону в России в 2025 году вырастут еще больше и составят 32% от общих бюджетных расходов, в то время как другие разделы бюджета, такие как социальные расходы, столкнутся с сокращениями.
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